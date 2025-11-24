Pune Police : पोलीस शिपाई सुशांत रणवरे पुन्हा ठरले देवदूत; येरवड्यात हृदयविकाराच्या झटक्यातून व्यक्तीचे प्राण वाचवले!

बालेवाडी : बाणेर येथील रहिवासी असणारे पोलीस शिपाई सुशांत काशिनाथ रणवर हे येरवडा येथे सायंकाळी सहाच्या दरम्यान गेले असता तेथील गोल्फ क्लब चौक नागपूर चाळ कडे जाणाऱ्या बस स्टॉप जवळ एका व्यक्तीला हृदयविकाराचा तीव्र झटका आल्याचे दिसले. रणवरे यांनी तात्काळ त्यांची गाडी थांबून सदर व्यक्तीला सीपीआर उपचार केले व हॉस्पिटल मध्ये भरती केले.वेळेवर उपचार मिळाल्याने त्या व्यक्तीचे प्राण वाचले. यापूर्वी ही (ता.९) नोव्हेंबर रोजी रणवरे यांनी बाणेर येथे चारचाकी वाहन चालवत असाच हृदयविकाराचा झटका आलेल्या व्यक्तीस वेळेत रुग्णालयात भरती करून त्यांचे प्राण वाचवले होते..लोहगाव येथील रहिवासी संदीप सावंत ( वय ४७) हे येरवडा येथील गोल्फ क्लब चौक नागपूर चाळ कडे जाणाऱ्या बस थांब्याजवळ उभे असताना त्यांना तीव्र हृदयविकाराचा झटका येऊन ते खाली पडले. लोकांनी त्यांच्या आजू बाजूला गर्दी केली पण मदतीस कोणी पुढे येत नव्हते. त्याच वेळी पोलीस शिपाई सुशांत काशिनाथ रणवरे यांनी हे पाहून तत्काळ सावंत यांच्या छातीवर दाब देत सीपीआर उपचार केले, आणि स्थानिक व्यक्तीच्या चार चाकी वाहनातून त्यांना गुंजन चौक येथील शहा हॉस्पिटल येथे तात्काळ प्रथम उपचारासाठी भरती केले . त्यानंतर सावंत यांच्या पत्नीला संपर्क साधून बोलावून घेत, पुन्हा डी वाय पाटील हॉस्पिटल येथे दाखल केले. सावंत यांना वेळेत वैद्यकीय मदत मिळाल्याने त्यांचे प्राण वाचल्याचे डॉक्टरांनी सांगितले..Maharashtra Crime : ती असुरक्षितच; साताऱ्यामध्ये महिला डॉक्टरने संपवली जीवनयात्रा, मुंबईमध्ये प्रेयसीला मारत प्रियकराने जीवन संपविले.योगा योग असा की यापूर्वी ही (ता.९) नोव्हेंबर रोजी रणवरे यांनी बाणेर येथील रहिवासी सुरेश अडप्पा यांना चारचाकी वाहन चालवत असताना हृदयविकाराचा झटका येऊन ते बेशुद्ध पडले होते.त्यावेळी ही पोलीस शिपाई रणवरे यांनी अडप्पा यांना वेळेत रुग्णालयात भरती करून त्यांचे प्राण वाचवले होते. या प्रसंगामुळे पोलिसांच्या सेवेतील तत्परता आणि मानवतेचे उदाहरण पुन्हा एकदा दिसून आले आहे. रुग्णाच्या कुटुंबीयांनी आणि हॉस्पिटल प्रशासनाने पुणे शहर पोलिसांचे मनःपूर्वक आभार व्यक्त केले असून सर्वत्र पोलीस मुख्यालयातील शिपाई सुशांत रणवरे यांच्या धाडसाचे सर्वत्र कौतुक होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.