Pune Police : खाकी वर्दीतील देवदूत ! पुण्यात पोलीस शिपायाने वाचवले प्रौढाचे प्राण, धाडसाचे होतेय कौतुक

पुण्यातील येरवडा परिसरात एका पोलीस शिपायाने एका व्यक्तीचे प्राण वाचवल्याचे हृदयस्पर्शी प्रसंग घडला आहे. पोलीस शिपायाचे धाडसाचे कौतूक होत आहे. येरवडा गोल्फ कल्ब चौक जवळ एका व्यक्तीला हृदय विकाराचा झटका आला, तिथे बघ्यांची गर्दी जमली पण मदत करण्यासाठी पुढे कोणी आले नाही. पोलीस शिपाई सुशांत रणवरे यांनी धाडस दाखवले आणि त्या व्यक्तीचे प्राण वाचवले. .मिळालेल्या माहितीनुसार सुशांत काशिनाथ रणवरे हे येरवडा येथे सायंकाळी सहाच्या दरम्यान गेले असता तेथील गोल्फ क्लब चौक नागपूर चाळ कडे जाणाऱ्या बस स्टॉप जवळ एका व्यक्तीला हृदयविकाराचा तीव्र झटका आल्याचे दिसले. रणवरे यांनी तात्काळ त्यांची गाडी थांबून सदर व्यक्तीला सीपीआर उपचार केले व हॉस्पिटल मध्ये भरती केले.वेळेवर उपचार मिळाल्याने त्या व्यक्तीचे प्राण वाचले..लोहगाव येथील रहिवासी संदीप सावंत (वय ४७) हे येरवडा येथील गोल्फ क्लब चौक नागपूर चाळ कडे जाणाऱ्या बस थांब्याजवळ उभे असताना त्यांना तीव्र हृदयविकाराचा झटका येऊन ते खाली पडले. लोकांनी त्यांच्या आजू बाजूला गर्दी केली पण त्यांच्या मदतीला कोणी पुढे येत नव्हते. त्याच वेळी पोलीस शिपाई सुशांत काशिनाथ रणवरे यांनी हे पाहून तत्काळ सावंत यांच्या छातीवर दाब देत सीपीआर उपचार केले, आणि स्थानिक व्यक्तीच्या चार चाकी वाहनातून त्यांना गुंजन चौक येथील शहा हॉस्पिटल येथे तात्काळ प्रथम उपचारासाठी भरती केले.पतीच्या त्रासामुळे महिलेनं पुणे गाठलं, निवृत्त पोलीस अधिकारी सासऱ्यानं रात्रीत यंत्रणा फिरवली; पुणे पोलीस पुन्हा अडचणीत येणार?.त्यानंतर सावंत यांच्या पत्नीला संपर्क साधून बोलावून घेतले. सावंत यांना नंतर डी वाय पाटील हॉस्पिटल येथे दाखल करण्यात आले. सावंत यांना वेळेत वैद्यकीय मदत मिळाल्याने त्यांचे प्राण वाचल्याचे डॉक्टरांनी सांगितले.मुख्यालयातल पोलीस शिपाई सुशांत रणवरे यांच्या धाडसाचे सर्वत्र कौतुक होत आहे..FAQs 1. ही घटना कुठे घडली? 👉 पुण्यातील येरवडा गोल्फ क्लब चौकाजवळ, नागपूर चाळकडे जाणाऱ्या बस स्टॉप जवळ.2. जीव वाचवणारा पोलीस कोण होता? 👉 पोलीस शिपाई सुशांत काशिनाथ रणवरे.3. ज्यांचे प्राण वाचले त्यांचे नाव काय? 👉 संदीप सावंत, राहणार लोहगाव, वय ४७.4. पोलीसाने नेमके काय केले? 👉 त्यांनी त्या व्यक्तीला CPR दिले आणि तात्काळ हॉस्पिटलमध्ये दाखल केले.5. रुग्णाला कोणत्या हॉस्पिटलमध्ये दाखल केले? 👉 प्रथम शहा हॉस्पिटल (गुंजन चौक), नंतर डी. वाय. पाटील हॉस्पिटल.6. या घटनेतून काय संदेश मिळतो? 👉 आपत्कालीन प्रसंगी त्वरित मदत करणे आणि CPR सारख्या प्राथमिक उपचारांचे ज्ञान असणे खूप महत्त्वाचे आहे.