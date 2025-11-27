पुणे

Pune Police : खाकी वर्दीतील देवदूत ! पुण्यात पोलीस शिपायाने वाचवले प्रौढाचे प्राण, धाडसाचे होतेय कौतुक

Sushant Ranvare Pune Hero Cop : त्यांनी त्या व्यक्तीला CPR देऊन त्याचे प्राण वाचवले. सुदैवाने वेळेत हॉस्पिटलमध्ये नेत उपचार मिळाल्याने रुग्ण वाचला. त्यांच्या धाडसाचे पुण्यात सर्वत्र कौतुक होत आहे.
Pune Police : खाकी वर्दीतील देवदूत ! पुण्यात पोलीस शिपायाने वाचवले प्रौढाचे प्राण, धाडसाचे होतेय कौतुक
पुण्यातील येरवडा परिसरात एका पोलीस शिपायाने एका व्यक्तीचे प्राण वाचवल्याचे हृदयस्पर्शी प्रसंग घडला आहे. पोलीस शिपायाचे धाडसाचे कौतूक होत आहे. येरवडा गोल्फ कल्ब चौक जवळ एका व्यक्तीला हृदय विकाराचा झटका आला, तिथे बघ्यांची गर्दी जमली पण मदत करण्यासाठी पुढे कोणी आले नाही. पोलीस शिपाई सुशांत रणवरे यांनी धाडस दाखवले आणि त्या व्यक्तीचे प्राण वाचवले.

