Pune Drugs Crackdown: पुणे पोलिसांचा ड्रग्ज तस्करांना दणका! 162 गुन्हे, 283 आरोपी अटकेत; 11.28 कोटींचा मुद्देमाल जप्त

पुणे : अमली पदार्थांचे सेवन आणि तस्करी रोखण्यासाठी पोलिसांकडून ‘ड्रग्ज मुक्त पुणे’ ही मोहीम राबवली जात आहे. या मोहिमेत यावर्षी १६२ गुन्हे दाखल करून २८३ आरोपींना अटक केली आहे. या कारवाईत पोलिसांनी ११ कोटी २८ लाख रुपये किमतीचा मुद्देमाल जप्त केल्याची माहिती पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी दिली..NEET Success Story: जिद्दीला यशाची साथ! साताऱ्यातील अथर्व बागलची ‘नीट’मध्ये ६३१ गुणांची दमदार कामगिरी; डॉक्टर होण्याच्या स्वप्नाला नवी झेप.अमली पदार्थांच्या सराईत तस्करांविरोधात ‘पिट एनडीपीएस’ तसेच ‘मकोका’ अंतर्गत स्थानबद्धतेची कठोर कारवाई केली जात आहे. शहरात अमली पदार्थ सेवन केल्याप्रकरणी जुलै महिन्यात १३८ गुन्हे नोंदवण्यात आले आहेत. पोलिसांनी युवकांना व्यसनापासून दूर ठेवण्यासाठी ‘सिक्युअर हॉरिझॉन’द्वारे आणि ‘कॅम्पस कनेक्ट’ अंतर्गत शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये १०४ जनजागृती कार्यक्रम घेण्यात आल्याचे आयुक्त अमितेश कुमार यांनी सांगितले..स्वारगेट येथील गणेश कला क्रीडा मंदिरात आयोजित कार्यक्रमात लघुपटाद्वारे दुष्परिणामांची माहिती देऊन विद्यार्थ्यांना व्यसनमुक्तीची शपथ देण्यात आली. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली दरमहा ‘एनकोड’ बैठकीद्वारे विविध विभागांमध्ये समन्वय साधून ड्रग्ज हॉटस्पॉट्सवर लक्ष ठेवले जात आहे, असे त्यांनी सांगितले..Jayakwadi Dam: जायकवाडी धरणासाठी आनंदाची बातमी! अवघ्या १२ तासांत जलसाठ्यात २ टक्क्यांची वाढ.कारागृहाऐवजी व्यसनमुक्ती केंद्र; राज्यातील पहिलीच घटनापोलिसांकडून व्यसनाधीन व्यक्तींच्या पुनर्वसनासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. नांदेड सिटी पोलिस ठाण्यातील ‘एनडीपीएस’ गुन्ह्यातील एका आरोपीने गुन्हा कबूल करून वैद्यकीय उपचार घेण्याची इच्छा व्यक्त केली. पोलिसांनी तसा अहवाल न्यायालयात सादर केला. न्यायालयाने आरोपीला शिक्षेऐवजी एक महिना व्यसनमुक्ती केंद्रात उपचार घेण्याचे आदेश दिले. उपचारानंतर न्यायालयास अंतिम अहवाल सादर करण्यात येणार आहे. ‘एनडीपीएस’ कायद्याच्या कलम ६४ (अ) नुसार झालेली ही पुणे शहर आणि बहुधा महाराष्ट्रातील पहिलीच घटना मानली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.