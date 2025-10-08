Sachin Ghaiwal: मोठी बातमी! सचिन घायवळला शस्त्र परवाना नाकारला, निर्णयानंतर संपूर्ण कुटुंब फरार

सचिन घायवळ प्रकरणी मोठी अपडेट समोर आली आहे. गृहराज्यमंत्री यांच्या आदेशानंतर सुद्धा पुणे पोलिसांनी सचिन घायवळला शस्त्र परवाना नाकारला आहे. पुणे पोलिसांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी ही माहिती दिली आहे. पुणे पोलिसांनी सचिन घायवळला शस्त्र परवाना नाकारल्यानंतर गृहराज्यमंत्री यांनी शासन आदेश दिला होता. .मात्र सचिन घायवळ याच्यावर असलेल्या गंभीर स्वरूपाच्या गुन्हे दाखल असल्याने पुणे पोलिसांनी शस्त्र परवाना नाकारल्याचे समोर आले आहे. २६ जून रोजी शासन आदेश झाल्यावर सुद्धा पुणे पोलिसांनी आदेश "होल्ड" केला आहे. यामुळे आता चर्चांना उधाण आले आहे. तसेच यानंतर मोठी माहिती समोर आली आहे..Ladki bahin Yojana : लाडकी बहीण योजना अडकली केवायसीच्या कचाट्यात....गुंड निलेश घायवळचा भाऊ सचिन घायवळ फरार झाला आहे. पुणे पोलिसांनी निलेश घायवळ प्रकरणात सचिनचा शोध घेतला होता. परंतु सचिन घायवळ देखील पुणे पोलिसांना सापडला नाही. निलेश घायवळ अडचणीत सापडल्यानंतर संपूर्ण कुटुंबच फरार असल्याची माहिती समोर आली आहे..सचिन घायवळला गृहराज्यमंत्र्यांनी शस्त्र परवाना दिल्याचं उघड झाल्याने सचिन अडचणीत आला आहे. यामुळे कुटुंब फरार असल्याचे बोलले जात आहे. यानंतर आता संपूर्ण कुटुंबाचा शोध घेण्याचा प्रयत्न पोलीस करत आहेत. सचिन घायवळच्या शोधासाठी पथकं रवाना करण्यात आली आहे. पोलीस घायवळ कुटुंबाचा कसून शोध घेत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.