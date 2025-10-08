पुणे

Sachin Ghaiwal: मोठी बातमी! सचिन घायवळला शस्त्र परवाना नाकारला, निर्णयानंतर संपूर्ण कुटुंब फरार

Sachin Ghaiwal Arms License: सचिन घायवळला शस्त्र परवान्याची गृहराज्यमंत्र्यांनी मंजुरी दिली होती. मात्र आता याबाबत मोठी माहिती समोर आली आहे. शस्त्र परवाना नाकारण्यात आला आहे.
Sachin Ghaywal Arms License

Sachin Ghaywal Arms License

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

सचिन घायवळ प्रकरणी मोठी अपडेट समोर आली आहे. गृहराज्यमंत्री यांच्या आदेशानंतर सुद्धा पुणे पोलिसांनी सचिन घायवळला शस्त्र परवाना नाकारला आहे. पुणे पोलिसांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी ही माहिती दिली आहे. पुणे पोलिसांनी सचिन घायवळला शस्त्र परवाना नाकारल्यानंतर गृहराज्यमंत्री यांनी शासन आदेश दिला होता.

Loading content, please wait...
pune
crime
Pune Police Force
Yogesh Kadam

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com