Pune News : डीएसके ठेवीदारांसाठी महत्त्वाची बातमी! पुणे पोलिसांच्या वेबसाईटवर अंतिम यादी प्रसिद्ध; 'असे' तपासा तुमचे नाव

DSK Investor List 2025 : डीएसके फसवणूक प्रकरणातील प्रमाणित ठेवीदारांची अंतिम यादी पुणे पोलिसांच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध; आर्थिक गुन्हे शाखेकडून ठेवीदारांना नाव तपासण्याचे आवाहन.
पुणे : ठेवीदारांची कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक केल्याप्रकरणी बांधकाम व्यावसायिक दीपक सखाराम कुलकर्णी (डीएसके) यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला. या प्रकरणात आवश्यक ती कागदपत्रे सादर केलेल्या ठेवीदारांची अंतिम यादी पुणे पोलिसांच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.

