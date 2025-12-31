Pune News : डीएसके ठेवीदारांसाठी महत्त्वाची बातमी! पुणे पोलिसांच्या वेबसाईटवर अंतिम यादी प्रसिद्ध; 'असे' तपासा तुमचे नाव

पुणे : ठेवीदारांची कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक केल्याप्रकरणी बांधकाम व्यावसायिक दीपक सखाराम कुलकर्णी (डीएसके) यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला. या प्रकरणात आवश्यक ती कागदपत्रे सादर केलेल्या ठेवीदारांची अंतिम यादी पुणे पोलिसांच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आली आहे..या प्रकरणातील ठेवीदारांसाठी शिवाजीनगर पोलिस मुख्यालयात यापूर्वी शिबिराचे आयोजन करण्यात आले होते. या शिबिरात ठेवीदारांनी आवश्यक ती कागदपत्रे पोलिसांना दिली होती. ज्या ठेवीदारांनी पोलिसांना कागदपत्रे सादर केली. .दरोडा, जबरी चोरी, घरफोडया करणाऱया ४ अट्टल चोरटयाना अटक,.अशा ठेवीदारांची यादी आर्थिक गुन्हे शाखेकडून करण्यात आली आहे. ही यादी पुणे पोलिसांच्या संकेतस्थळावर (punepolice.gov.in) प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. ठेवीदारांची वैयक्तिक माहिती ‘टेलिग्राम बीओटी’वर प्रसिद्ध करण्यात आली आहे, अशी माहिती आर्थिक आणि सायबर गुन्हे शाखेच्या वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक शुभदा संखे यांनी दिली..डीएसके, त्यांचे कुटुंबीय आणि त्यांच्या कंपनीतील इतरांवर २०१७ मध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. या प्रकरणाचा तपास पुणे पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेकडून करण्यात येत आहे. सध्या डीएसके जामीनावर आहेत. त्यांच्या काही वाहनांचा यापूर्वी लिलाव झाला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.