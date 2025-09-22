Pune : आंदेकर टोळीच्या अवैध बांधकामावर हातोडा, नाना पेठेतील होर्डिंग्जही हटवले; महापालिका अन् पोलिसांची संयुक्त कारवाई

आयुष कोमकरच्या हत्या प्रकरणी आंदेकर कुटुंबियांसह टोळीला अटक झाली. यातील काही जण पोलीस कोठडीत तर काही जण न्यायालयीन कोठडीत आहे. दरम्यान, आंदेकर टोळीला पुणे महानगर पालिका आणि पोलिसांनी मोठा दणका दिला. नाना पेठेतील आंदेकरांचं बेकायदेशीर बांधकाम आणि अनधिकृत होर्डिंग हटवण्यात येत आहे. सोमवारी सकाळपासून पुणे महानगर पालिका आणि पोलिसांच्या संयुक्त पथकाकडून ही कारवाई केली जात आहे. .नाना पेठेत आंदेकर कुटुंबाने अनधिकृत बांधकाम केल्याचं आणि मोठे होर्डिंग्स लावले होते. यावर पुणे महानगरपालिकेनं कारवाईचा बडगा उगारलाय. पोलिसांसोबत संयुक्त कारवाई सुरू करण्यात आलीय. सकाळपासून नाना पेठेत पोलीस आणि महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत अनधिकृत बांधकाम पाडण्यात आलं. कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी मोठा पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आलाय..Ahmedabad Plane Crash: ''पायलटची चूक सांगणं दुर्दैवी'', अहमदाबाद विमान अपघातप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात काय घडलं?.काय आहे प्रकरण?पुण्यातील नाना पेठेत गणेश विसर्जनाच्या पूर्वसंध्येला आयुष कोमकर याची हत्या झाली होती. वनराज आंदेकरच्या खुनाचा बदला घेण्यासाठी आंदेकर टोळीने हे कृत्य केलं होतं. या घटनेमुळं शहरात मोठी खळबळ उडाली होती. ऐन गणेशोत्सवात घडलेल्या या हत्या प्रकरणामुळे परिसरात भीतीचं वातावरणही होतं..पोलिसांनी आत्तापर्यंत बंडू ऊर्फ सूर्यकांत राणोजी आंदेकर (वय ७०, रा. नाना पेठ) याच्यासह १५ आरोपींना पोलिसांनी अटक केली आहे. त्यात तीन महिलांचा समावेश आहे. या तीन महिला न्यायालयीन कोठडीत असून, उर्वरित १२ आरोपींची २९ सप्टेंबरपर्यंत पोलिस कोठडीत रवानगी केली आहे..महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा (मकोका) अंतर्गत कारवाई करण्यात आली आहे. गुन्हे शाखेने यापूर्वी बंडू आंदेकरच्या घरझडतीदरम्यान ७७ तोळे सोन्याचे दागिने, अडीच लाखांची रोकड असा सुमारे ७५ लाखांचा मुद्देमाल जप्त केला होता. त्यानंतर पोलिसांनी आरोपींची २७ बँक खाती गोठवली आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.