Pune News : बळकावलेल्या जमिनींपासून बंदूकीच्या गोळ्यांपर्यंत! पुणे पोलिसांनी निलेश घायवळभोवती आवळला फास, घरावर छापेमारी, हाती लागलं मोठं घबाड

कोथरुडमध्ये झालेल्या गोळीबाराच्या घटनेनंतर पुणे पोलिसांनी घायवळ गँगच्या दहा सदस्यंवर 'मकोका'अंतर्गत कारवाई केली आहे. मात्र, निलेश घायवळ याला अटक करण्यापूर्वीच तो परदेशात पसार झाला आहे. पुणे पोलीस आता या संपूर्ण प्रकरणाचा तपास करत आहेत. यादरम्यान घायवळच्या घरावर छापेमारी करण्यात आली आहे. यावेळी पोलिसांना जिवंत काडतूसं सापडली आहेत. .पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, दोन दिवस निलेश घायवळाच्या पुण्यातील घरांवर छापेमारी करण्यात आली. यावेळी पोलिसांना त्यांच्या स्वयंपाक घरात दोन जिवंत काडतूस ४ खाली पुंगळ्या आढळून आल्या. याशिवाय सातबारे, साठेखत आणि विविध जमिनींची संदर्भात कागदपत्र सापडली आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे घायवळच्या घरातून पोलिसांनी मराठवाड्यातील पवनचक्की प्रकल्पासंदर्भातील फाइल्स जप्त केल्या आहेत..Nilesh Ghaiwal: 'घ'च्या ऐवजी 'ग', घायवळने पासपोर्ट मिळवण्यासाठी कसा घातला घोळ? सापडला मोठा पुरावा, १0 दिवसांपूर्वी उघडले बँक खाते.या छापेमारीनंतर आता पुणे पोलिसांनी निलेश घायवळभोवती फार्स आवळला आहे. पुणे पोलिसांनी महानगरपालिकेला पत्र लिहीत निलेश घायवळच्या नावावर अनधिकृत बांधकामे तसेच मालमत्ताची चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. त्यानंतर आता पुणे महानगरपालिका अनधिकृत मालमत्तेवर कारवाई करण्याच्या तयारीत आहे. पुणे महापालिकेचे पथक घायवळच्या अनधिकृत मालमत्ता तसेच थकीत कर असलेल्या मालमत्ता सिझ करणार आहेत..Nilesh Ghaiwal Call Recording: "सावंतांना मध्ये का घेतोस? मी घरी येतो नाहीतर.." घायवळचा धमकीचा फोन | Sakal News.दरम्यान,घायवळचे एक-एक कारनामे आता समोर येत आहेत. धाराशिवमधील एका व्यावसायिकाला त्याने कॉल करुन धमकीचा दिली आहे. त्याचा व्हिडिओ आता सोशल मीडियावर व्हायरल होतो आहे. धाराशिवमधील व्यावसायिकाला निलेश घायवळने व्हाट्सअप कॉलद्वारे दुकानं बंद पाडण्याची धमकी दिली आहे. इकतच नाही, तर त्याने खोटा पत्ता आणि नाव बदलून पासपोर्ट बनवल्याचंही स्पष्ट झालं आहे. या संपूर्ण प्रकरणाचा तपास पोलीस करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.