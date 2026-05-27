Pune Bakri Eid : बकरी ईदसाठी पुण्यात ४ हजार पोलिसांचा बंदोबस्त; संवेदनशील भागात कडक सुरक्षा व्यवस्था

पुणे : शहरात बकरी ईद सणाच्या पार्श्वभूमीवर कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी सुमारे चार हजार पोलिस अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचा बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे. संवेदनशील भाग आणि मुख्य ईदगाह मैदानाच्या परिसरात विशेष सुरक्षा व्यवस्था ठेवण्यात आली आहे..बकरी ईदच्या दिवशी शहरातील मशिदीत आणि मुख्य ईदगाह मैदानावर मुस्लिम बांधव एकत्र येऊन नमाज पठण करतात. गोळीबार मैदान येथील ईदगाह मैदानावर मुख्य नमाज पठण होणार आहे. नागरिकांना कोणताही त्रास होऊ नये आणि सणाचा उत्साह कायम राहावा, यासाठी पोलिसांकडून चोख बंदोबस्त लावण्यात आला आहे..मुख्य बंदोबस्तासोबतच राज्य राखीव पोलिस दलाच्या तुकड्या, दंगल नियंत्रण पथक आणि शीघ्र कृती दल तैनात ठेवण्यात आले आहेत. याशिवाय, गर्दीच्या ठिकाणी अनुचित प्रकार घडू नये, यासाठी गुन्हे शाखेची विशेष पथके साध्या वेशात तैनात राहतील. समाजकंटकांवर आणि सोशल मीडियावरील अफवांवर सायबर पोलिसांची नजर राहणार आहे..शहरात बकरी ईदचा सण उत्साहात आणि शांततेत साजरा व्हावा, यासाठी पोलिस प्रशासन सज्ज आहे. नागरिकांनी कोणत्याही अफवांवर विश्वास ठेवू नये. तसेच, संभाव्य वाहतूक कोंडी गैरसोय टाळण्यासाठी वाहनचालकांनी वाहतूक मार्गांमधील बदलांची नोंद घेऊन प्रशासनाला सहकार्य करावे.-अमितेश कुमार, पोलिस आयुक्त, पुणे शहर.