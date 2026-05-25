Pune Crime : हांडेवाडीतील सातवनगरमध्ये अडीच हजार लिटर गावठी दारूचा साठा जप्त, ५० वर्षीय आरोपी अटकेत

पुणे : हांडेवाडी रस्त्यावरील सातवनगर परिसरात मोटारीतून आणि झाडाझुडपांमध्ये लपवून ठेवलेला अडीच हजार लिटर गावठी हातभट्टी दारूचा साठा पोलिसांनी जप्त केला. काळेपडळ पोलिसांनी ही कारवाई केली. .या प्रकरणी पोलिसांनी एका ५० वर्षीय व्यक्तीला अटक केली आहे. सुनील हरी कचरावत (रा. सातवनगर, हांडेवाडी रस्ता) असे अटक केलेल्या आरोपीचे नाव आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, काळेपडळ पोलिसांचे तपास पथक २४ मे रोजी गस्तीवर होते. .सातवनगर येथील मोकळ्या जागेत एकजण मोटारीमध्ये गावठी दारूची विक्री करत असल्याची माहिती पोलिस अंमलदार नितीन ढोले आणि गिरीराज जगदाळे यांना मिळाली. त्यानुसार वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक मानसिंग पाटील यांच्या सूचनेनुसार सहाय्यक निरीक्षक अमित शेटे यांच्या पथकाने त्याठिकाणी छापा टाकला. या छाप्यात पोलिसांनी सुनील कचरावत याला ताब्यात घेतले. पोलिसांना मोटारीमध्ये आणि झाडाझुडपांमध्ये लपवून ठेवलेले सुमारे अडीच हजार लिटर हातभट्टी दारूचे ७० प्लास्टिकचे ड्रम आढळून आले.