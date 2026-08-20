DJ वाल्यांनो लक्ष द्या! बेस-टॉपला हिरवा कंदील, ‘प्रेशर मिड’वर पोलिसांची नजर; पुण्यात गणेशोत्सवातील DJसाठी लवकरच नियमावली

गणेशोत्सवाला अजून काही दिवस बाकी आहेत असं असलं तरी सगळीकडे या उत्सवाची तयारी सुरू झाली आहे. गणेशोत्सव आणि या दरम्यान लावण्यात आलेला डीजे, या वादाचे समीकरण दरवर्षी ठरलेले आहे. गणेश मंडळांचा डीजेसाठी हट्ट, पोलीस प्रशासनाकडून टाकण्यात आलेली कायद्याची चौकट आणि पर्यावरण प्रेमी यांच्याकडून याबाबत होणारा त्रास हे न सुटलेले कोडं पुन्हा एकदा समोर आले आहे. .वैभवशाली परंपरा लाभलेल्या पुण्यातील गणेशोत्सवात यंदा डीजे साउंड सिस्टिमवर निर्बंध येणार म्हणून अनेक गणेश मंडळांनी आक्षेप नोंदवला आहे. तर दुसरीकडे या डीजे विरोधात कठोर पाऊलं उचलण्यात यावी, अशी पर्यावरण प्रेमींची मागणी जोर धरू लागली आहे. अशातच आता पुणे पोलिसांनी गुरवारी थेट पोलीस आयुक्तालयात डीजे साउंडची चाचणी म्हणजे अर्थात "टेस्टिंग" करण्यात आली. यावेळी पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार, सहआयुक्त संजय दराडे यांच्यासह वरिष्ट पोलीस अधिकारी तसेच पुणे साउंड असोसिएशनचे अध्यक्ष बबलू रमजानी आणि इतर प्रतिनिधी उपस्थित होते. .Ring Road: पुणे रिंगरोडच्या कामाला 'या' गावकऱ्यांनी केला विरोध; मोजणीसाठी आलेल्या अधिकाऱ्यांना रोखलं, तातडीची ग्रामसभा घेऊन घेतला ठराव.यावेळी साउंड सिस्टिममधून येणारा आवाजाची पातळी डेसिबल मॉनिटर मशीनमधून मोजण्यात आली. किती स्पीकर लावले की त्याचा आवाजाची क्षमता कशी वाढते, तसेच संगीताच्या भाषेत "२ बेस, २ टॉप किंवा ४ बेस ४ टॉप मुळे आवाजात काय फरक पडतो याबद्दल आढावा घेण्यात आला. इतकचं नाही तर सध्या स्पीकरमध्ये अनधिकृतपणे लावण्यात आलेल्या "प्रेशर मिड" बद्दल सुद्धा पोलिसांनी माहिती घेतली. ."पर्यावरण कायदा आणि ध्वनी प्रदूषणाबाबत जो कायदा आहे. त्या अनुषंगाने जे डेसिबल ठरवून दिलेले आहेत. त्याचे पालन येणाऱ्या उत्सवात व्हावं यासाठी आज साउंड सिस्टिमची ट्रायल झाली. साउंड सिस्टिमचे प्रकार नेमके कोणते आहेत त्यात काय काय "कष्टमायझेशन" केले आहेत याबद्दल. चेकिंग केलं आहे त्याबद्दल सविस्तर चर्चा केली जाईल आणि निर्णय घेतला जाईल," अशी माहिती विशेष शाखेचे पोलीस उपआयुक्त, प्रशांत अमृतकर यांनी दिली. ."१० वर्षात साउंडबाबत उद्रेक झाला. लोकांना त्रास होतोय आम्हाला मान्य आहे पण या सिस्टिममध्ये काय वापरल्यामुळे त्याचा लोकांना त्रास होतोय हे आम्ही आज सांगतोय. त्यासाठी आज इथे आम्ही ब्रँडेड साउंड सिस्टिम लावल्या आणि त्याचा आवाजाची मर्यादा तपासली गेली," अशी माहिती पुणे साउंड असोसिएशनचे अध्यक्ष बबलू रमजानी यांनी दिली..Avsari Khurd Anti-Drug Drive: अवसरी खुर्द तंत्रनिकेतनमध्ये अमली पदार्थविरोधी जनजागृती; विद्यार्थ्यांची ‘Say No To Drugs’ शपथ."सध्या स्पीकर मध्ये "प्रेशर मिड" नावाची एक मशीन लावली जाते ज्याने क्षमतेपेक्षा मोठा आणि त्रास होईल असा आवाज केला जातो. या "प्रेशर मिड" लावल्यामुळे लोकांना त्रास होतो याबद्दल आम्ही संघटना म्हणून स्वतः विरोध करतोय. हे मशीन एका साउंड म्हणजे स्पीकर बॉक्स मध्ये फिट केलं जातं आणि असे अनेक बॉक्स लावले जातात जे घातक आहेत. आमचं या मशीन ला १ हजार टक्के विरोध आहे. जे प्रामाणिकपणे व्यवसाय करतात ते असे मशीन लावत नाहीत. आम्हाला कायद्याच्या चौकटीत राहून उत्सव साजरा करायचा आहे शेवटी आमचं पोट या व्यवसायावर आहे," असं सुद्धा ते पुढे म्हणाले. .सध्या डी जे साउंड मध्ये प्रेशर मिड नावाच्या मशीन चा वापर सर्रास ठिकठिकाणी केला जातोय. ही मशीन स्पीकर मध्ये लावल्यावर त्याचा आवाज इतरांपेक्षा जास्त असतो. या संदर्भातील अनेक व्हिडिओ सोशल मीडियावर सुद्धा व्हायरल झाले आहेत. "एखाद्या कार्यक्रमात जेव्हा डी जे च्या साउंड सिस्टिम म्हणजेच स्पीकर मधून एकदम कर्कश आवाज येतो जो मूळ आवाजापेक्षा वेगळा आणि कानाला त्रास देणारा असतो तेव्हा या स्पीकर मध्ये "प्रेशर मिड" लावलेले असते. .हे "प्रेशर मिड" एक यंत्र आहे जे तयार केलं जातं आणि अनेक स्पीकर मध्ये सहजपणे फिक्स केलं जातं. काही वेळा आपण जे लाकडी स्पीकर असतात त्यात तर ते अगदी सहजपणे लागू शकतं. हे यंत्र साउंड ड्रायव्हर म्हणून काम करतं जे साधारण स्पीकरच्या आवाजाच्या पातळीपेक्षा तिप्पट ते चौपट असतं," अशी माहिती एका साउंड सिस्टिम चालवणाऱ्या डी जे ने दिली..Daund Beheading Case: दौंडमध्ये ७० वर्षीय महिलेचा शिरच्छेद करून खून; दोन संशयित अटकेत, शिराचा शोध सुरू."सगळेच प्रेशर मिड खराब असतात असं नाही. प्रेशर मिड बाबत काही प्रोटोकॉल आहेत. योग्य फ्रीकवेन्सी या प्रेशर मिड ची जुळवली गेली पाहिजे तसेच योग्य ती चांगली नेटवर्क प्लेट ज्याला योग्यरित्या कपॅसिटर लावले आहेत तेच वापरणे अपेक्षित आहे. सगळ्यात महत्वाचं एका बॉक्स मध्ये किती मिड फिट झाले पाहिजे या गोष्टींचे ज्ञान असेल तर त्याचा वापर व्यवस्थित नियमाच्या चौकटीत बसून केला जाऊ शकतो," असं मत एका साउंड व्यावसायिकाने व्यक्त केलं आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.