Pune : दीदी, पहिल्या आणि शेवटच्या शुभेच्छा, स्टेटस ठेवून लेकीच्या पहिल्याच वाढदिनी पोलीस बाप बेपत्ता; स्वत:लाच वाहिली श्रद्धांजली

पुण्यात एक पोलीस कर्मचारी गेल्या चार दिवसांपासून बेपत्ता झाल्यानं खळबळ उडाली आहे. निखिल रणदिवे असं पोलीस कर्मचाऱ्याचं नाव आहे. ते यवत पोलीस ठाण्यात कार्यरत आहेत. मुलीच्या वाढदिवशीच स्टेटस ठेवून ते बेपत्ता झाले. या प्रकरणी कुटुंबियांनी थेट मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडे दाद मागितल्यानंतर आता पोलीस दलाकडून शोध घेतला जात आहे..याबाबत मिळालेली माहिती अशी की, निखिल रणदिवे हे पोलीस नाईक म्हणून यवत पोलीस ठाण्यात कार्यरत आहेत. पुणे पोलीस दलातील अंतर्गत वादातूनच ते बेपत्ता झाल्याचं म्हटलं जात आहे. निखील रणदिवे यांना वरिष्ठांकडून त्रास दिला जात होता. या त्रासाला कंटाळून ते बेपत्ता झाल्याने पुन्हा एकदा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या त्रासाची चर्चा सुरू झालीय..Goa : पत्नीला वाचवलं, तिच्या बहिणींना वाचवायला गेलेल्या पतीचा अन् ३ बहिणींचा मृत्यू; कुटुंबातल्या चौघांचा अंत.निखील रणदिवे यांनी बेपत्ता होण्याआधी एक पोस्टही केली होती. यात त्यांनी वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक नारायण देशमुख यांच्यावर गंभीर आरोप केले होते. रणदिवे यांची शिक्रापूर पोलीस ठाण्यात बदली झाली. पण नारायण देशमुख यांनी रणदिवेंना कार्यमुक्त करण्यासाठी नकार दिला. मुलीच्या आजारपणात आणि तिच्या वाढदिवसाला सुट्टी नाकारल्यानं ते मानसिक तणावाखाली होते..रणदिवे यांनी त्यांच्या पोस्टमध्ये म्हटलं की, मानसिक छळ आणि गेल्या वर्षभरापासून वाईट वागणूक मिळत असल्यानं आपण हे टोकाचं पाऊल उचलतोय. रणदिवे बेपत्ता झाल्यानंतर पुणे पोलीस दलात खळबळ उडाली आहे. वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांवर गंभीर आरोप केले असल्यानं आता या प्रकरणात काय कारवाई होणार याकडे सर्वांचं लक्ष लागून राहिलंय..मुलीच्या वाढदिवसानिमित्त व्हॉटसअप स्टेटस ठेवताना त्यांनी म्हटलं होतं की, बाळा आज तुझा पहिला वाढदिवस, खूप चांगल्या प्रकारे करायचा होता. पण मी पोलीस खात्यात नोकरीला आहे, जिथे वरिष्ठांची मनमानी चालते... दीदी तुला या पहिल्या आणि शेवटच्या वाढदिवसाच्या शुभेच्छा. यानंतर त्यांनी स्वत:ला भावपूर्ण श्रद्धांजलीही वाहिली होती. यानंतर निखिल रणदिवे यांच्याशी कोणाचाच संपर्क झाला नाहीय..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.