Pune : दीदी, पहिल्या आणि शेवटच्या शुभेच्छा, स्टेटस ठेवून लेकीच्या पहिल्याच वाढदिनी पोलीस बाप बेपत्ता; स्वत:लाच वाहिली श्रद्धांजली

मुलीच्या वाढदिवशीच पोलीस बाप स्टेटस ठेवून बेपत्ता झाल्यानं पुणे पोलीस दलात खळबळ उडाली आहे. या प्रकरणी कुटुंबियांनी थेट मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडे दाद मागितल्यानंतर आता पोलीस दलाकडून शोध घेतला जात आहे.
पुण्यात एक पोलीस कर्मचारी गेल्या चार दिवसांपासून बेपत्ता झाल्यानं खळबळ उडाली आहे. निखिल रणदिवे असं पोलीस कर्मचाऱ्याचं नाव आहे. ते यवत पोलीस ठाण्यात कार्यरत आहेत. मुलीच्या वाढदिवशीच स्टेटस ठेवून ते बेपत्ता झाले. या प्रकरणी कुटुंबियांनी थेट मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडे दाद मागितल्यानंतर आता पोलीस दलाकडून शोध घेतला जात आहे.

