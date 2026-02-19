Pune Accident Case : पुण्यातील पोर्श ‘हिट अँड रन’ प्रकरणातील अश्फाक मकानदारला जामीन मंजूर

Pune accident news : पुण्यातील पोर्श ‘हिट अँड रन’ प्रकरणातील आरोपी अश्फाक मकानदार याचा जामीन अर्ज सर्वोच्च न्यायालयाने मंजूर केला आहे. या प्रकरणातील तीन अन्य आरोपींना जामीन मिळाला आहे तसेच मकानदार याने २० महिने तुरुंगात काढली असल्याचा युक्तिवाद आरोपीच्या वतीने करण्यात आला होता. यावर न्या. बी. व्ही. नागरत्न आणि न्या. उज्जल भुयान यांच्या खंडपीठाने मकानदारला जामीन दिला..अल्पवयीन आरोपीने मे 2024 मध्ये बेफामपणे पोर्शे गाडी चालवत मोटरसायकलवरुन जाणाऱ्या दोघांना उडवले होते. यात आयटी क्ष्रेत्रात कार्यरत असलेल्या युवक आणि युवतीचा मृत्यू झाला होता. अपघातानंतर रक्ताचे नमुने बदलण्याच्या कटात सामील असलेल्या आशिष मित्तल, आदित्य सूद यांच्यासह अमर गायकवाड नावाच्या आरोपीला सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी जामीन दिला होता. पोर्श मोटार चालवणाऱ्या अल्पवयीन मुलाचे वडील विशाल अग्रवाल, अरुणकुमार सिंह, डॉ. अजय तावरे आणि डॉ. श्रीहरी हळनोर हेही या प्रकरणातले आरोपी आहेत..पुण्यातील नेमकं प्रकरण काय?पुण्यातील बांधकाम व्यावसायिकाच्या १७ वर्षाच्या अल्पवयीन मुलानं दारुच्या नशेत भरधाव वेगानं आलिशान पोर्शे गाडीने दुचाकीला धडक दिली होती. यामध्ये दोन आयटी अभियंत्यांचा जागीच मृत्यू झाला. अनिश अवधिया (२७ वर्षे) आणि अश्विनी कोष्टा अशी अपघातामध्ये जागीच मृत्यू झालेल्यांची नावे होती. पुण्यातील कल्याणीनगरमध्ये झालेल्या अपघातात पोर्शे गाडीचा वेग इतका भरधाव होता की अश्विनी कोस्टा या १५ फूट दूर फेकल्या गेल्या होत्या..Pune Hit and Run: भरधाव कारने पाच वाहनांना उडवले, बाणेर- सूस रस्त्यावर खळबळ! मोटारचालक पोलिसांच्या ताब्यात; थरारक Video Viral .पोलिसांनी पोर्शे चालवणाऱ्या अल्पवयीन आरोपीला ताब्यात घेतलं. पण आरोपी अल्पवयीन असल्याने त्याला बालन्याय मंडळासमोर उभं करण्यात आलं. बालन्याय मंडळाने त्या अल्पवयीन मुलाला ३०० शब्दांचा निबंध लिहिण्याची आणि इतर काही किरकोळ शिक्षा दिल्या आणि जामीन मंजूर केला होता. यावर मोठा वाद निर्माण झाला होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.