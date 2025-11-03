पुणे

Pune : एक कोटी मला, एक कोटी साहेबांना; PSIने मागितली २ कोटींची लाच, ४६ लाख घेताना रंगेहाथ पकडलं

आरोपीला मदत करण्यासाठी पुण्यात पोलीस उपनिरीक्षकाने दोन कोटींची लाच मागितल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. या प्रकरणी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने आरोपी पोलीस उपनिरीक्षकाला ताब्यात घेतलं असून अधिक चौकशी सुरू आहे.
Pune ACB Traps Police Sub Inspector Taking Rs 46 Lakh Out Of Two Crore Bribe Demand

सूरज यादव
पुणे, ता. २ : आरोपीला मदत करण्यासाठी दोन कोटी रुपयांची मागणी करून, पहिल्या हप्त्यापोटी ४६ लाखांची लाच घेताना एका पोलिस उपनिरीक्षकाला लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने रविवारी (ता. २) रास्ता पेठ परिसरात ताब्यात घेतले. प्रमोद रवींद्र चिंतामणी (वय ३५) असे पोलिस उपनिरीक्षकाचे नाव असून, ते सध्या पिंपरी-चिंचवड पोलिस आयुक्तालयातील आर्थिक गुन्हे शाखेत कार्यरत आहेत.

