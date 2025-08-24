Pune Pub Raid : पुण्यात पबमध्ये अल्पवयीन मुलांना मद्य विक्री? मनविसे ने बंद पाडली फ्रेशर्स पार्टी, अर्ध्या रात्री नेमकं काय घडलं?

Summaryपुण्यातील किकी पबमधील फ्रेशर्स पार्टी मनविसेने अल्पवयीनांना दारू विक्री होत असल्याच्या आरोपावरून बंद पाडली.१७–२१ वयोगटातील विद्यार्थ्यांना ओळखपत्र न पाहता व रजिस्टर न ठेवता प्रवेश व दारू देण्यात आल्याचा आरोप.मनविसेने इशारा दिला की पुढे अशी घटना घडल्यास संबंधित पब-बार फोडून टाकले जातील..पुण्यातील एका पबमध्ये शहरातील नामांकित कॉलेज मधील तरुण तरुणींची सुरु असलेली फ्रेशर्स पार्टी मनविसेने बंद पाडली. या पार्टीत शेकडो अल्पवयीन मुलांना तरुण-तरुणींना सरसकट मद्यविक्री केली जात असल्याचा आरोप मनविसेने केला आहे. .राजाबहादूर मिल्स येथील "किकी" नावाच्या पब मध्ये या पार्टीत शेकडो अल्पवयीन मुलांना सरसकट मद्य विक्री सुरू होती , कुठलेही ओळखपत्र न पाहता तसेच एन्ट्री चे रेकॉर्ड रजिस्टर न ठेवता अनेक कॉलेजमधील १७-२१ वयोगटातील मुलांना ह्या पब चालकांनी प्रवेश दिला असा आरोप करत महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेनेने थेट ही पार्टी बंद पाडली. .मनाविसे कार्यकर्त्यांसोबत राज्य उत्पादन शुल्क विभाचे अधिकारी सुद्धा उपस्थित होते. इथून पुढे जर कुठल्याही पब रेस्टॉरंट्स ने जर फ्रेशर्स पार्टी आयोजित केली आणि अल्पवयीन मुलांना दारू पाजली तर त्या पब ची एक ही काच शिल्लक ठेवणार नाही, पूर्ण पब बार फोडून टाकण्यात येईल हा महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेनेचे शहराध्यक्ष धनंजय दळवी यांनी दिला आहे. .FAQsप्रश्न: फ्रेशर्स पार्टी कुठे चालू होती? 👉 राजाबहादूर मिल्स येथील "किकी" नावाच्या पबमध्ये.प्रश्न: मनविसेने कोणता आरोप केला? 👉 अल्पवयीन विद्यार्थ्यांना सरसकट दारू विक्री व प्रवेश दिला जात होता.प्रश्न: अल्पवयीनांची वयोगट कोणता होता? 👉 १७ ते २१ वयोगटातील विद्यार्थी.प्रश्न: अधिकाऱ्यांची उपस्थिती होती का? 👉 होय, राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.प्रश्न: मनविसेने पुढे काय इशारा दिला? 👉 अल्पवयीनांना दारू विक्री केल्यास पब-बार फोडून टाकले जातील. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.