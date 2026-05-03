PMPML Pune: पुणेकरांसाठी दिलासा; पीएमपीत १६०० नव्या बस, ‘आयटीएमएस’मुळे सेवा अधिक सक्षम..

पुणे: पीएमपीच्या ताफ्यात दाखल होणाऱ्या स्व मालकीच्या १ हजार सीएनजी बसमध्ये 'इंटेलिजंट ट्रान्स्पोर्ट मॅनेजमेंट सिस्टीम' (आयटीएमएस) प्रणाली बसविण्यावर पीएमपीच्या संचालक मंडळांनी शिक्कामोर्तब केले आहे. गुरुवारी संचालक मंडळाच्या बैठकीत तीन विषयांना मंजुरी दिल्याने रखडलेल्या 'नवीन बसचा प्रवास' आता वेगाने होईल. वर्षाच्या अखेर तब्बल १६०० नवीन बस पीएमपीच्या ताफ्यात दाखल होतील..भाडेतत्त्वावरील ५०० सीएनजी बसच्या वाहतुकीच्या दरात एक रुपयांनी घट झाली असल्याने पीएमपी प्रशासनाचे दर महिन्याला ३० लाख तर वर्षाला ३ कोटी ६० लाख रुपयांची बचत होणार आहे. पीएमपी प्रशासनाने यापूर्वीच स्व मालकीच्या एक हजार बसच्या खरेदीस मंजुरी दिली. मात्र यात 'आयटीएमएस'चा समावेश नव्हता. 'आयटीएमएस' नसल्याचा परिणाम प्रवासी सुविधेवर झाला असता. याचा थेट फटका प्रवाशांना बसला असता..परिणामी पीएमपीचे अध्यक्ष महेश आव्हाड यांनी पुढाकार घेऊन नवीन बसमध्ये 'आयटीएमएस' बसविण्याचा निर्णय घेतला. गुरुवारच्या बैठकीत त्याला मान्यता देखील मिळाली. याचा फायदा प्रवाशांना होणार आहे..संचालक मंडळाच्या बैठकीत तीन विषयांना मंजुरी मिळाली. याचा थेट फायदा प्रवाशांना होणार आहे. 'आयटीएमएस' व नवीन बसमुळे प्रवासी सुविधा अधिक सक्षम होण्यास मदत होईल.-महेश आव्हाड, अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, पीएमपीएमएल, पुणे..वर्षाला ३ कोटी ६० लाख वाचणार'पीएमपी' प्रशासन ५०० सीएनजी बस भाडेतत्त्वावर घेत आहे. पूर्वी याचे प्रति किलोमीटरचे दर ९० रुपये ८१ पैसे ठरविण्यात आले होते. प्रशासनाने ठेकेदाराला सुधारित दर देत प्रति किलोमीटरचे दर ८९ रुपये ८१ पैसे ठरविले. पूर्वीच्या तुलनेत एक रुपयांची बचत झाल्याने ठेकेदारांना द्यावी लागणाऱ्या रक्कमेत घट होणार आहे. परिणामी 'पीएमपी'चे महिन्याला ३० लाख तर वर्षाला ३ कोटी ६० लाख रुपयांची बचत होणार आहे. तसेच नवीन ४०० सीएनजी बस घेताना आणखी १०० नवीन बस घेण्यासही संचालक मंडळानी मान्यता दिली आहे.