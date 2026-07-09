आगळावेगळा रॅम्प वॉक! पुण्यात रंगला ट्रान्सजेंडर समुदाय आणि 'रेस्क्यू मांजरींचा' अनोखा उत्सव

Transgenders and Rescued Cats Unite: प्राइड मंथच्या निमित्ताने पुण्यात मनाला स्पर्श करणारा एक कार्यक्रम पार पडला, ज्याचे नाव होते 'पुर्र्राईड वॉक २०२६' (Purrride Walk 2026). या आगळ्यावेगळ्या उपक्रमाने समाजातील अशा दोन घटकांना एकाच व्यासपीठावर आणले, ज्यांना नेहमीच सामाजिक स्वीकारासाठी आणि सन्मानासाठी मोठा संघर्ष करावा लागतो—एक म्हणजे 'ट्रान्सजेंडर समुदाय' आणि दुसरा म्हणजे 'रस्त्यावरून वाचवलेल्या (रेस्क्यू केलेल्या) मांजरी'. चिटोज फाउंडेशन, किन्नर गरिमा फाउंडेशन, मॅक्सवेल इंटरनॅशनल पेट केअर आणि सकाळ पेटोपिया यांनी एकत्रित येऊन या सुंदर सोहळ्याचे आयोजन केले होते..'नाकारलेपण' विसरून जेव्हा दोघे रॅम्पवर एकत्र आले...या कार्यक्रमामागे एकच अत्यंत साधा आणि प्रभावी विचार होता. या जगातील प्रत्येक जीवाला सन्मानाने, प्रेमाने आणि आपलेपणाने जगण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. कार्यक्रमात प्राची, सना, झोया, आलिया, माहिरा आणि सारा या ट्रान्सजेंडर समुदायातील सहा सदस्यांनी रस्त्यावरून वाचवलेल्या आणि जखमी अवस्थेतून बऱ्या झालेल्या मांजरी व त्यांच्या लहान पिल्लांसोबत रॅम्प वॉक केला. ट्रान्सजेंडर व्यक्ती आणि या मुक्या प्राण्यांच्या आयुष्याचा प्रवास वेगळा असला, तरी दोघांनीही समाजात राहून तिरस्कार, पूर्वग्रह आणि नाकारले जाणे काय असते, हे अनुभवले आहे. त्यामुळे हा रॅम्प वॉक पाहताना उपस्थितांचे डोळे पाणावले..Titan Success Story : सरकारी घड्याळापासून ‘टायटन एज’पर्यंत; संघर्ष, नवकल्पना आणि टीमस्पिरिटची भारतीय यशकथा.संघर्ष आणि जिद्दीच्या गोष्टींनी जिंकली मनेकार्यक्रमाची सुरुवात मान्यवर आणि किन्नर गरिमा फाउंडेशनच्या सदस्यांच्या सन्मानाने झाली. त्यानंतर रॅम्प वॉक करणाऱ्या प्राइड अॅम्बेसेडर्सनी त्यांच्या आयुष्यातील संघर्ष, जिद्द आणि यशाच्या गोष्टी सगळ्यांसोबत शेअर केल्या. कार्यक्रमात 'वॉल ऑफ लव्ह' (प्रेमाची भिंत) हा उपक्रम विशेष आकर्षण ठरला. उपस्थित नागरिकांनी या भिंतीवर समता, प्रेम, सर्वसमावेशकता आणि स्वीकाराचा संदेश देणारे सुंदर विचार लिहिले. 'वॉक विथ लव्ह' या रॅम्प वॉकने समाजात संदेश दिला की, करुणेला कोणतीही सीमा नसते आणि प्रेमाला कोणतीही अट नसते.आयोजक म्हणाले...डॉ. मनीष जैन (संस्थापक, किन्नर गरिमा फाउंडेशन)- "हा फक्त प्राइड कार्यक्रम नव्हता, तर माणसांमधील दयाळूपणाचा उत्सव होता. ट्रान्सजेंडर व्यक्तींना रेस्क्यू केलेल्या मांजरींसोबत पाहणे खूप भावनिक होते. दोघांनाही समाजाने वेगवेगळ्या प्रकारे नाकारले आहे. समाज सर्वसमावेशक असेल तर तो सर्वांसाठीच असला पाहिजे.".श्रेयसी मुजुमदार (संस्थापक, चिटोज फाउंडेशन)- "आम्ही दररोज अशा प्राण्यांना वाचवतो जे जखमी आहेत, वेगळे दिसतात म्हणून लोकांनी त्यांना सोडून दिले आहे. ट्रान्सजेंडर समुदायालाही अशाच सामाजिक नाकारण्याचा सामना करावा लागतो. या दोन जगांना एकत्र आणून आम्हाला हे सांगायचे होते की, स्वीकार आणि दयाळूपणा प्रत्येकासाठी सारखाच असावा.आम्हाला आशा आहे की या उपक्रमामुळे लोक फक्त रेस्क्यू प्राण्यांसाठीच नव्हे, तर प्रत्येक व्यक्तीसाठी आपली मने खुली करतील."सुहीना गुप्ता (सहसंस्थापक, चिटोज फाउंडेशन)- "आमच्यासाठी हा फक्त एक कार्यक्रम नव्हता, तर माणुसकीचा उत्सव होता. जर या कार्यक्रमातून लोक प्राण्यांबद्दल आणि माणसांबद्दल अधिक संवेदनशील बनून घरी गेले असतील, तर आमचा उद्देश सफल झाला." या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून फक्त प्राइड मंथ साजरा झाला नाही, तर समाजात जबाबदार नागरिक म्हणून प्राणी दत्तक घेणे (Animal Adoption) आणि ट्रान्सजेंडर समुदायाला मुख्य प्रवाहात स्वीकारणे यावर एक सकारात्मक संवाद सुरू झाला. कारण शेवटी हे खरे आहे की प्रेमाला आणि स्वीकाराला कोणतेही लेबल नसते! .Pune Traffic Update: आज पुण्यात ज्ञानोबा-तुकोबांच्या पालखीचे आगमन! 'हे' रस्ते टप्प्याटप्प्याने बंद... पालखी मार्गाचे LIVE लोकेशन पाहा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.