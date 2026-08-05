पुणे

Pune Railway: प्रवास संपला, पण बेडशीट घरी! रेल्वेत प्रवाशांची ‘हातसफाई’; पुणे स्थानकातून तब्बल तीन कोटींचे अंथरुण-पांघरुण, टॉवेल चोरले

Pune Railway Bedroll Theft Worth Nearly Three Crore: एसी डब्यांतील बेडरोल चोरीचा धुमाकूळ; पाच वर्षांत २ लाखांहून अधिक संच गायब, ठेकेदार व कर्मचाऱ्यांवर आर्थिक टोल
Passengers Steal Railway Bed Sheets Towels and Pillows Pune Railway Recovers Loss From Contractors

Passengers Steal Railway Bed Sheets Towels and Pillows Pune Railway Recovers Loss From Contractors

sakal

सकाळ डिजिटल टीम
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पुणे: रेल्वेच्या वातानुकूलित डब्यातून प्रवास करताना प्रवाशांच्या सोयीसाठी रेल्वे प्रशासन पांघरुण (बेडशीट), उशी (पिलो), टॉवेल उपलब्ध करून देते. मात्र काही प्रवासी आपला प्रवास संपण्यापूर्वी हा अंथरुण-पांघरुणाचा संच (बेडरोल) चोरी करत आहेत. पुण्यातून सुटणाऱ्या रेल्वेतून गेल्या पाच वर्षांत २ लाख ६ हजार ४८३ बेडरोल चोरीला गेले असून, याची किंमत सुमारे ३ कोटी रुपये इतकी आहे. यात बेडशीट चोरीला जाण्याचे प्रमाण सर्वाधिक आहे.

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