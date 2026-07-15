पुणे

Viral Video: पुण्यात थरार! धावत्या ट्रेनखाली जाणाऱ्या वारकऱ्याला रेल्वे कर्मचाऱ्याने मृत्यूच्या दारातून खेचले

Railway Staff Rescues Elderly Warkari After Slip From Moving Train in Pune : पुण्यात धावत्या ट्रेनमधून पडलेल्या वयोवृद्ध वारकऱ्याचे रेल्वे कर्मचाऱ्याने प्रसंगावधान राखत धाडसाने प्राण वाचवले; संपूर्ण घटना सीसीटीव्हीत कैद झाली.
Pune Railway Staff Saves Elderly Warkari After Slip From Moving Train

Pune Railway Staff Saves Elderly Warkari After Slip From Moving Train

esakal

Sandip Kapde
Updated on

पुणे: पंढरपूरकडे निघालेल्या एका वयोवृद्ध वारकऱ्याचा धावत्या रेल्वेखाली जाण्याचा थरारक प्रसंग पुण्यात घडला. मात्र, प्रसंगावधान राखत एका रेल्वे कर्मचाऱ्याने दाखवलेल्या धाडसामुळे या वारकऱ्याचे प्राण वाचले. या संपूर्ण घटनेचे दृश्य स्थानकावरील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाले असून त्याचा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे.

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