Viral Video: पुण्यात थरार! धावत्या ट्रेनखाली जाणाऱ्या वारकऱ्याला रेल्वे कर्मचाऱ्याने मृत्यूच्या दारातून खेचले

पुणे: पंढरपूरकडे निघालेल्या एका वयोवृद्ध वारकऱ्याचा धावत्या रेल्वेखाली जाण्याचा थरारक प्रसंग पुण्यात घडला. मात्र, प्रसंगावधान राखत एका रेल्वे कर्मचाऱ्याने दाखवलेल्या धाडसामुळे या वारकऱ्याचे प्राण वाचले. या संपूर्ण घटनेचे दृश्य स्थानकावरील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाले असून त्याचा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे..घटना कशी घडली?मिळालेल्या माहितीनुसार, संबंधित वयोवृद्ध वारकरी पुण्यावरून पंढरपूरच्या दिशेने रेल्वेने प्रवासासाठी निघाले होते. याचदरम्यान ट्रेन सुरू असताना अचानक त्यांचा तोल गेला आणि पाय घसरल्याने ते थेट रेल्वे रुळावर कोसळले. काही क्षणांसाठी परिस्थिती अत्यंत गंभीर बनली होती..Matheran Video Viral: माथेरानमध्ये पुन्हा बिबट्याची दहशत; पर्यटकांमध्ये भीतीचे वातावरण!.रेल्वे कर्मचाऱ्याचे प्रसंगावधानवारकरी रुळावर पडल्याचे लक्षात येताच तेथे उपस्थित असलेल्या एका रेल्वे कर्मचाऱ्याने क्षणाचाही विलंब न करता धाव घेतली. स्वतःच्या जीवाची पर्वा न करता त्यांनी रेल्वे रुळावर उतरून वयोवृद्ध वारकऱ्याला सुरक्षित बाहेर काढले. त्यांच्या या तत्पर आणि धाडसी कृतीमुळे मोठी दुर्घटना टळली आणि वारकऱ्याचे प्राण वाचले..सीसीटीव्हीत घटना कैदहा संपूर्ण थरारक प्रकार स्थानक परिसरातील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाला आहे. रेल्वे कर्मचाऱ्याने दाखवलेले धैर्य आणि प्रसंगावधान यामुळे संभाव्य अनर्थ टळल्याचे या दृश्यांमधून स्पष्टपणे दिसून येते. या घटनेचा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल होत असून रेल्वे कर्मचाऱ्याच्या धाडसाचे सर्वत्र कौतुक केले जात आहे..Mira Road Fire: मीरा रोड येथील दालमिया शाळेत भीषण आग! ग्रंथालय, प्रयोगशाळा, सभागृह जळून खाक; परिसरात धुराचे लोट, VIDEO VIRAL.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.