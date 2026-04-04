Pune Railway Station Expansion : पुणेकरांसाठी गूड न्यूज! रेल्वे स्थानकावर येणार 6 नवीन फलाट; 400 कोटींचा मेगा प्लॅन तयार, आता 'या' मार्गाने मिळणार एन्ट्री

पुणे : पुणे स्थानकाच्या मुंबईच्या दिशेने असलेल्या यार्डमध्ये सहा नवीन फलाट होणार आहेत. फलाट क्रमांक ७ ते १२ असे हे फलाट असतील. या फलाटावर प्रवाशांना (Pune Railway Station) येण्यासाठी जुना मालधक्का येथून प्रवाशांना प्रवेश दिला जाईल. हे स्थानकाचे तिसरे प्रवेशद्वार असणार आहे. .शिवाय, सध्या असलेले फलाट व नवीन फलाट यांना जोडण्यासाठी पादचारी उड्डाण पूल (स्कायवॉक) बांधला जाणार असून, पार्सलच्या वाहतुकीसाठी भुयारी मार्ग (सबवे) असणार आहे. लवकरच याच्या कामाला सुरुवात होणार असून, दीड वर्षात काम संपणार आहे. यासाठी सुमारे ४०० कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. पुणे रेल्वे स्थानकाचा विकास करताना त्याची क्षमता देखील वाढविण्यात येणार आहे..यात मुंबईच्या रेल्वे गाड्यांची संख्या वाढणार पुणे रेल्वे स्थानक हे देशातील सुवर्ण चतुष्कोण रेल्वे मार्गावरचे एक प्रमुख स्थानक आहे. व्यस्त रेल्वे मार्गावर पुणे स्थानक असल्याने येणाऱ्या काळात तिसरी आणि चौथी मार्गिकाने पुण्याला जोडले जाईल. सध्या पुणे ते वाडी दरम्यान तिसऱ्या व चौथ्या मार्गिकाचा सर्वे सुरू आहे..पुणे ते लोणावळा दरम्यानदेखील तिसरी व चौथी मार्गिका भविष्यात टाकण्यात येणार आहे. त्यामुळे पुणे स्थानकावरून धावणाऱ्या रेल्वे गाड्यांची संख्या वाढणार आहे. हे लक्षात घेऊनच रेल्वे प्रशासनाने फलाटांच्या संख्येत वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. फलाटांची लांबी व संख्या वाढल्याने रेल्वे गाड्यांची संख्या वाढण्यास मदत होणार आहे..दिशेने असलेल्या यार्डमध्ये नवीन फलाट केले जाणार आहेत. यात ७५० मीटर लांबीचे नवीन ६ फलाट बांधले जातील. जुन्या मालधक्क्याच्या जवळ असलेल्या जीएल (गुड्स लूप) लाइनच्या जागेत नवीन फलाट बांधले जातील. तसेच यावेळी पुणे स्थानकावरचे ज्या फलाटांची लांबी कमी आहे. त्याचाही विस्तार केला जाणार आहे..जुन्या मालधक्क्याच्या जागेत नवीन फलाटांचे काम होणार आहे. तसेच स्थानकाचे यार्ड रिमॉडेलिंगचे काम होणार आहे. यार्डच्या कामाला सुरुवात झाली असून, टप्प्या- टप्प्याने हे काम केले जाईल. नव्या फलाटामुळे प्रवाशांची मोठी सोय होईल.-राजेश कुमार वर्मा, विभागीय रेल्वे व्यवस्थापक, पुणे.