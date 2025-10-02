पुणे

Pune Mastan Baba News : गेली २५ वर्षे पुणे रेल्वे स्टेशन परिसरात फिरणारे मस्तान बाबा कोण? शेकडो लोक घेतात दर्शन...

Who is Mastan Baba of Pune Railway Station? : गेल्या २५ ते ३० वर्षांपासून मस्तान बाबा पुणे रेल्वे स्टेशन परिसरात फिरत असल्याचं सांगितलं जातं. हे मस्तान बाबा नेमके कोण आहेत? जाणून घ्या.
Pune Mastan Baba News

Pune Mastan Baba News

esakal

Shubham Banubakode
Updated on

25 Years of Mystery & Devotion : संपूर्ण शरीर मातीने माखलेलं, केसांचा गुंता झालेला, पायात कडं अन् अंगावर एखाद दुसरा कापड, अशी व्यक्ती जर तुम्हाला कधी पुणे रेल्वे स्टेशन परिसरात दिसली तर तुम्ही त्याला अवलीया म्हणाल. पण साधीसुधी व्यक्ती नसून अनेकांसाठी ते देवासमान आहेत. या व्यक्तीचं नाव आहे मस्तान बाबा. काही जण त्यांना 'सरकार'ही म्हणतात. गेल्या २५ ते ३० वर्षांपासून हे मस्तान बाबा पुणे रेल्वे स्टेशन परिसरात फिरत असल्याचं सांगितलं जातं.

Loading content, please wait...
pune
Pune railway station

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com