Pune Flood Alert: पुण्यात अलर्ट! खडकवासला धरणातून मोठा विसर्ग; बाबा भिडे पूल पाण्याखाली, रस्ता बंद, युवकाची अग्निशामक दलाकडून सुटका

पुणे : खडकवासला धरण साखळी क्षेत्रात झालेल्या संततधार पावसामुळे धरणातून मुठा नदीत मोठ्या प्रमाणावर पाणी सोडण्यात आले आहे. त्यामुळे शुक्रवारी (ता. ३१) नदीपात्रातील रस्ता आणि बाबा भिडे पूल पाण्याखाली गेले असून, सुरक्षिततेसाठी पोलिसांनी हा रस्ता सर्व प्रकारच्या वाहतुकीस बंद केला आहे..Jayakwadi Dam: जायकवाडी धरणासाठी आनंदाची बातमी! अवघ्या १२ तासांत जलसाठ्यात २ टक्क्यांची वाढ.नदीपात्रातील रस्ता बंद झाल्याने नारायण पेठ, शनिवार पेठ आणि कोथरूड भागाकडे जाणारी वाहतूक पर्यायी मार्गाने वळवण्यात आली आहे. पोलिसांनी लोखंडी कठडे लावून नदीपात्राकडे जाणारे रस्ते बंद केले आहेत. परिस्थितीवर लक्ष ठेवण्यासाठी नदीपात्रातील संवेदनशील ठिकाणी अग्निशामक दलाचे जवान तैनात करण्यात आले आहेत. पाणी ओसरेपर्यंत नागरिकांनी नदीपात्रातील रस्त्याचा वापर करू नये, असे आवाहन वाहतूक शाखेने केले आहे..डेंगळे पुलाखाली तरुणाची सुटकानदीची पाणी पातळी वाढल्याने शिवाजीनगर परिसरातील डेंगळे पुलाखालील चेंबरजवळ २२ वर्षीय तरुण अडकला होता. दुपारी अडीच वाजण्याच्या सुमारास माहिती मिळताच कसबा पेठ अग्निशामक केंद्राचे जवान आणि स्थानिक जीवरक्षक राजू काची यांनी घटनास्थळी धाव घेतली. .NEET Success Story: जिद्दीला यशाची साथ! साताऱ्यातील अथर्व बागलची ‘नीट’मध्ये ६३१ गुणांची दमदार कामगिरी; डॉक्टर होण्याच्या स्वप्नाला नवी झेप.दोरी, शिडी आणि लाईफ जॅकेटच्या मदतीने २० मिनिटांत या तरुणाची सुखरूप सुटका करण्यात आली. अग्निशामक केंद्राचे जवान समीर शेख, समित दळवी, गणेश लोणारे राजेंद्र महाडीक, प्रसाद नाणेकर, संतोष अरगडे, प्रतीक कुंभार, आतिश नाईकनवरे यांनी या कारवाईत सहभाग घेतला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.