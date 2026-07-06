Pune Rain : मावळमध्ये पावसाचे रौद्र रुप ! पुणे-मुंबई महामार्गावर टेम्पो चालकासह वाहून गेला, NDRF ने खासगी बसमधील ३७ जणांचे वाचवले प्राण

Mumbai-Pune Highway Disrupted Due to Flood-like Situation : पुणे जिल्ह्यातील घाटमाथ्यावर अतिवृष्टी सुरु असून मुळशी आणि मावळ तालुक्यात पावसाने रौद्र रुप धारण केले आहे. मुसळधार पावसाने पुणे-मुंबई एक्सप्रेव ठप्प झाला असून जुन्या महामार्गाला नदीचे स्वरुप आले आहे. दरम्यान महामार्गारील साते फाटे येथे पाण्याच्या लोंढ्यात अडकलेल्या एक टेम्पो चालकासह वाहून गेला आहे. तर दुसरीकडे घोरावडी रेल्वे स्थानकाजवल एका खासगी बसमधील ३७ प्रवाशांना सुखरूप बाहेर काढण्यात एनडीआरएफला यश आले आहे..दरम्यान लोणावळ्यात अतिवृष्टीने कहर केला आहे. वेदांत अकॅडमी परिसरात पीएमआरडीएच्या पीडीआरएफचे पथक दाखल झाले असून विद्यार्थी आणि स्थानिक नागरिकांना पुराच्या पाण्यातून बाहेर काढण्यास सुरुवात केली आहे. लोणावळा येथील हुडको कॉलनीतील वेदांत अकॅडमी परिसरात पीएमआरडीएच्या पीडीआरएफ (PDRF) पथकाने घटनास्थळी दाखल होत पाहणी व आवश्यक मदतकार्य सुरू केले आहे..Tavandi Ghat Rain : वाहनधारकांनो सावधान! तवंदी घाटात सलग दुसऱ्या दिवशी ढगफुटीसदृश पाऊस; पुणे-बंगळूर महामार्ग पाण्याखाली, घाटात वाहतूक ठप्प.तळेगावात अनेक घरांत पाणी शिरले असून हिंदमाता भुयारी पूल पूर्णपणे पाण्याखाली गेला आहे, दरम्यान घोरवाडी ते तळेगाव दाभाडे च्या मधल्या रेल्वे रुळा खालची माती पाण्यात वाहून गेली आहे त्या अनुषंगाने रेल्वे वाहतूक विस्कळीत झाली आहे..मुळशी तालुक्यातील वळकी नदीचे पाणी कोळवण खोऱ्यातील रस्त्यावरती आले आहे. पौड कोळवण रस्त्यावर कुळे, दिनेश कंपनी काॅर्नर, चिखलगाव, नांदगाव येथील रस्त्यावर याहिवर्षी पावसामुळे पाणी आले वाहने चालवताना रस्त्यावर मोठ्या प्रमाणात पाणी आल्याने कसरत करावी लागते आहे..FAQs 1. मावळमध्ये परिस्थिती इतकी गंभीर का झाली? ➡️ सततच्या अतिवृष्टीमुळे नद्या व ओढे तुडुंब भरले आणि रस्त्यांवर पाणी साचले.2. पुणे-मुंबई महामार्गावर काय परिणाम झाला? ➡️ एक्सप्रेसवे बंद झाला असून जुन्या महामार्गावर पूरस्थिती निर्माण झाली.3. टेम्पो चालकासोबत नेमके काय घडले? ➡️ साते फाट्याजवळ पाण्याच्या जोरदार प्रवाहात टेम्पोसह चालक वाहून गेला.4. एनडीआरएफने कोणते बचावकार्य केले? ➡️ घोरावडीजवळ अडकलेल्या बसमधील ३७ प्रवाशांना सुरक्षित बाहेर काढले.5. लोणावळ्यातील परिस्थिती कशी आहे? ➡️ अतिवृष्टीमुळे पूरस्थिती असून विद्यार्थ्यांना सुरक्षित स्थळी हलवले जात आहे.6. रेल्वे आणि स्थानिक वाहतुकीवर काय परिणाम झाला? ➡️ रेल्वे रुळाखालची माती वाहून गेल्याने वाहतूक विस्कळीत झाली आहे, तसेच अनेक रस्ते पाण्याखाली गेले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.