Pune Rain News : पुण्यात ढगफुटी सदृश्य पावसाने घरे, गाड्या पाण्याखाली, आज शाळांना सुट्टी जाहीर; प्रशासनाचे नागरिकांना सर्कतेचे आवाहन

पुण्यात ढगफुटी सदृश्य पावसामुळे घरे, गाड्या पाण्याखाली आणि शाळांना सुट्टी जाहीर.मुसळधार पावसामुळे रस्त्यावर पाणी साचून वाहतुकीवर मोठा परिणाम झाला आहे.खडकवासला धरणातून विसर्ग वाढवला असून मुळा-मुठा नदीकाठच्या नागरिकांना सतर्कतेचे आवाहन..पुणे शहर आणि जिल्ह्यात रात्रभर मुसळधार पाऊस सुरु असून, यामुळे जनजीवन विस्कळित झाले आहे. पुण्यातील हडपसर लोणी काळभोर परिसरात ढगफुटी सदृश्य पावसामुळे अनेक घरे आणि गाड्या पाण्याखाली गेली आहेत. आज पुण्यातील अनेक भागांतील बहुतांश शाळांना सुट्टी देण्यात आली आहे, तर दुसरीकडे प्रशासनाने नागरिकांना सतर्कता बाळगण्याचे आवाहन केले आहे. .मुसळधार पावसामुळे अनेक ठिकाणी झाडे कोसळली आहेत. रस्त्यावर मोठ्या प्रमाणात पाणी साचले आहे. यामुळे वाहतुकीवर मोठा परिणाम झाल्याचे पाहायला मिळत आहे, तर पुणे सोलापूर रोड लोणी आणि कदम वाकवस्ती या ठिकाणी मुसळधार पाऊस झाल्याने अनेक गाड्या आणि काही घरे पाण्याखाली गेली आहेत. तर दुसरीकडे इंदापूर आणि बारामती तालुक्यातही मुसळधार पावसामुळे काही गावांत पाणी शिरल्याची माहिती समोर आली आहे. .थेऊरमध्ये 50 घरामध्ये पाणी शिरले असून घटनास्थळावर एनडीआरएफ चे पथक दाखल झाले आहे. रहिवाशांना रेस्क्यू करण्याचे काम सुरु आहे. पोलिसही घटनास्थळी पोहोचले असून नागरिकांना मदत पुरवली जात याशिवाय पुण्यातील पश्चिम भागातील धायरीमध्येही घरांमध्ये पाणी शिरल्याची माहिती समोर आली आहे. .खडकवासला'तून विसर्ग वाढविलादरम्यान मुसळधार पावसामुळे खडकवासला धरणाच्या सांडव्यावरून मुठा नदी पात्रामध्ये सुरू असणारा 4697 क्युसेक वाढवून सकाळी 08.00 वा. 7677क्यूसेक करण्यात येत आहे. तसेच पावसाच्या प्रमाणानुसार विसर्ग पुन्हा कमी/जास्त करण्याची शक्यता आहे. मुळा-मुठा नदीकाठच्या लोकांना सतर्क राहण्याचे प्रशासाकडून आवाहन करण्यात येत आहे. .FAQsप्रश्न 1: पुण्यात पावसाचा सर्वाधिक फटका कोणत्या भागांना बसला आहे?उत्तर: हडपसर, लोणी काळभोर, लोणी, आणि कदम वाकवस्ती परिसर पाण्याखाली गेले आहेत. प्रश्न 2: पुण्यात शाळांना सुट्टी का जाहीर करण्यात आली आहे?उत्तर: रात्रभर झालेल्या मुसळधार पावसामुळे रस्ते पाण्याखाली गेल्याने आणि वाहतूक विस्कळीत झाल्याने शाळांना सुट्टी देण्यात आली. प्रश्न 3: धरणातील विसर्ग किती करण्यात आला आहे?उत्तर: खडकवासला धरणातून विसर्ग 4697 क्युसेकवरून वाढवून 7677 क्युसेक करण्यात आला आहे. प्रश्न 4: नागरिकांनी कोणत्या काळजीच्या सूचना पाळायला हव्यात?उत्तर: मुळा-मुठा नदीकाठच्या लोकांनी सतर्क राहावे, पाण्याजवळ अनावश्यक हालचाल टाळावी आणि प्रशासनाच्या सूचना पाळाव्यात. प्रश्न 5: वाहतुकीवर कसा परिणाम झाला आहे?उत्तर: पाण्यामुळे अनेक रस्ते बंद झाले असून वाहनांची हालचाल मंदावली आहे, काही गाड्या पाण्यात अडकल्या आहेत.