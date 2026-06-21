पुणे

Pune Rain Update : उकाड्याने हैराण पुणेकरांना अखेर दिलासा! सिंहगड, कोथरूडमध्ये रिमझिम सरी, विश्रांतवाडीतही पावसाची हजेरी

Rains In Sinhagad Road, Kothrud And Vishrantwadi : अचानक आलेल्या पावसामुळे नागरिकांना उष्णतेपासून काहीसा दिलासा मिळाला आहे. पुढील काही तासांत शहरातील इतर भागांमध्येही पावसाची शक्यता आहे.
Rains In Sinhagad Road, Kothrud And Vishrantwadi

Rains In Sinhagad Road, Kothrud And Vishrantwadi

esakal

Shubham Banubakode
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गेल्या काही दिवसांपासून वाढलेल्या उकाड्याने त्रस्त झालेल्या पुणेकरांना अखेर रविवारी सायंकाळी दिलासा मिळाला आहे. दिवसभर ढगाळ वातावरण राहिल्यानंतर शहरात पावसाने हजेरी लावली.. सिंहगड रोड आणि कोथरूडमध्ये रिमझिम सरींनी सुरुवात झाली असून तर घोरपडी आणि विश्रांतवाडी परिसरातही हलक्या स्वरूपाचा पाऊस सुरू आहे.

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