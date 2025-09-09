पुणे

Pune News : हवेची गुणवत्ता वाढल्याने पुण्याचा देशात १० वा क्रमांक

पुण्यातील वाढते हवा प्रदूषण कमी व्हावे यासाठी गेल्या वर्षभरापासून महापालिकेतर्फे सुरु असलेल्या प्रयत्नांना राष्ट्रीय स्तरावर चांगले यश आले आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे - पुण्यातील वाढते हवा प्रदूषण कमी व्हावे यासाठी गेल्या वर्षभरापासून महापालिकेतर्फे सुरु असलेल्या प्रयत्नांना राष्ट्रीय स्तरावर चांगले यश आले आहे. हवेची गुणवत्ता सुधारल्याने पुण्याचा देशात १० वा क्रमांक आला आहे, गेल्यावर्षी २३ वा क्रमांक होता.

