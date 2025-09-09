Pune News : हवेची गुणवत्ता वाढल्याने पुण्याचा देशात १० वा क्रमांक

पुणे - पुण्यातील वाढते हवा प्रदूषण कमी व्हावे यासाठी गेल्या वर्षभरापासून महापालिकेतर्फे सुरु असलेल्या प्रयत्नांना राष्ट्रीय स्तरावर चांगले यश आले आहे. हवेची गुणवत्ता सुधारल्याने पुण्याचा देशात १० वा क्रमांक आला आहे, गेल्यावर्षी २३ वा क्रमांक होता..केंद्र सरकारच्या पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाने २०२४ ते २०२५ या एका वर्षाच्या कालावधीच्या आधारावर देशातील १३० शहरांमध्ये सर्वेक्षण केले होते. याच्या निकषांमध्ये बायोमास आणि कचरा जाळल्यामुळे होणारे उत्सर्जन, रस्त्यावरील धूळ, बांधकाम पासून निर्माण होणारे प्रदूषण, पेट्रोल-डिझेलच्या वाहनांमुळे प्रदूषण, औद्योगिक प्रदूषण, अन्य प्रकारचे प्रदूषण किती आहे याची तपासणी केली जाते. तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थेमार्फत प्रदूषण रोखण्यासाठी केलेल्या उपाययोजना, जनजागृती कार्यक्रम याचीही नोंद सर्वेक्षणात घेतली जाते..केंद्र सरकारतर्फे १५ व्या वित्त आयोगाने हवा प्रदूषण रोखण्यासाठी देशातील प्रमुख शहरांना आर्थिक मदत केली जाते. पुणे महापालिकेला केंद्र सरकारने या कामासाठी ३११ कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. त्यापैकी १६२ कोटी रुपये मिळाले आहेत. त्यामधून शहरातील वायू प्रदूषण कमी करण्यासाठी सीएनजी घंटागाड्या, इ बसेस, इ रिक्षा घेण्यासाठी प्रोत्साहन देण्यात आले..धुळीचे प्रमाण कमी करण्यासाठी पाण्याची फवारणी करण्यासाठी गाड्या घेण्यात आल्या आहेत. तसेच हवा प्रदूषण कमी करण्यासाठी बांधकाम विभागाने कडक भूमिका घेऊन, बांधकाम प्रकल्पांच्या ठिकाणी हिरवा कापड लावणे, पाणी मारणे यासह अन्य उपाययोजना करण्यास सांगितले. बांधकाम प्रकल्पांच्या ठिकाणी आता सेंसर लावणे अनिवार्य केले आहे..स्मशानभूमीमध्ये लाकडावर अंत्यसंस्कार करण्याऐवजी गॅस किंवा विद्युत दाहिनीत अंत्यसंस्कार करावेत, तेथे प्रदूषण नियंत्रण यंत्रणा उभारण्यात आली आहे. त्यामुळे हवेची गुणवत्ता वाढविण्यास मदत झाली आहे. त्याच प्रमाणे उघड्यावर कचरा जाळणाऱ्यांवरही दंडात्मक कारवाई करण्यात येत आहे, विविध उपक्रमांमधून नागरिकांमध्ये जागरूकता निर्माण केली जात आहे..केंद्र सरकारच्या गेल्यावर्षीच्या सर्वेक्षणात पुणे शहराचा २३ वा क्रमांक आला होता, पण गेल्या वर्षभरात महापालिकेच्या सततच्या प्रयत्नांमुळे यंदा हवेच्या गुणवत्तेत सुधारणा होऊन १० वा क्रमांक आला आहे..‘पुणे शहर हे राहण्यासाठी सर्वोत्तम शहर आहे. त्यात आणखी सुधारणा व्हावी यासाठी प्रयत्न सुरु आहेत. त्यातील महत्त्वाचा भाग हा शुद्ध हवा हा आहे. त्यासाठी आम्ही गेल्या वर्षभरात अनेक प्रयत्न केले. त्यामुळे प्रदूषणात घट झाल्याने देशात २३ व्या क्रमाकांवरून १० व्या क्रमांकावर पुणे पोचले आहे.’- संतोष वारुळे, उपायुक्त, पर्यावरण विभाग, पुणे मनपा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.