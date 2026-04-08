Pune Ring Road: पुण्यातील अखेर रिंगरोड प्रकल्पाला गती; ११ गावांतील जमिनींची मोजणी पूर्ण, भरपाई दर निश्चित!

पिंपरी: पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) महत्त्वाकांक्षी इनर रिंगरोड प्रकल्पाला आता वेग आला आहे. त्यासाठी ११ गावांतील १२० हेक्टर जमिनींची संयुक्त मोजणी पूर्ण झाली असून जमिनींचे भरपाई दर निश्चित केले आहेत..या प्रकल्पातील सोळू ते वडगाव शिंदे या पहिल्या टप्प्यातील भूसंपदनासाठी पीएमआरडीएने ११३ कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद केली असून भूसंपादन प्रक्रिया लवकरच सुरू होणार आहे. जिल्हा प्रशासनाने सर्वेक्षण, मोजमाप व भरपाईचा अहवाल तयार करून तो पीएमआरडीएकडे सादर केला..पुणे आणि पिंपरी चिंचवड शहर आणि आसपासच्या भागातील वाहतूक कोंडीचा त्रास कमी व्हावा, यासाठी प्रकल्प हाती घेण्यात आला आहे. यात उड्डाणपूल, रेल्वे उड्डाणपूल, भुयारी मार्ग तसेच मोठे पूल उभारण्याची तरतूद आहे..रिंगरोड प्रकल्पाच्या कामाला गती देण्यात आलेली आहे. ११ गावांतील जमिनींची सयुंक्त मोजणी पूर्ण झाली आहे. जमीन संपादन प्रक्रिया लवकरच सुरु होणार आहे.- डॉ. अभिजित चौधरी, महानगर आयुक्त, पीएमआरडीए, पुणे.जिल्हाधिकारी कार्यालयाला ४२.३० किलोमीटर लांबीच्या भू-संपादनाचे प्रस्ताव४०.८२ किमीच्या भू-संपादनाचे प्रस्ताव तयार करण्याचे काम सुरुपहिला टप्पा - सोलू ते पुणे-अहिल्यानगर महामार्ग (१०.४० किमी)सोलू ते वडगाव शिंदे या ४.७० किमीचे काम.पीएमआरडीए करणारलोहगाव ते पुणे-अहिल्यानगर महामार्ग या ५.७० किमीचे काम पुणे महापालिका करणारसोलू, निरगुडी आणि वडगाव शिंदे गावांसाठी भरपाई दर अंतिम, भूसंपादन लवकरचसोलू ते वडगाव शिंदे या ४.७ किमी पट्ट्यातील टप्प्यासाठी २८ हेक्टर जमिनीचे संपादन आवश्यक