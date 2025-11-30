Pune News: रात्री डांबरीकरण केलं, पण सकाळी रस्ता खोदला, पुणे महापालिकेचा अजब कारभार; प्रकरण काय?

पुण्यातील आंबेगाव परिसरातील जय भवानी चौक आणि टेल्को कॉलनी जांभूळवाडी रस्त्यावर महापालिकेच्या विविध विभागांमधील समन्वयाचा अभाव आणि विसंगतीचा आणखी एक धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. मंगळवारी रात्री ते बुधवार सकाळी ७:३० ते ८ वाजेच्या सुमारास रस्ते विभागाने डांबरीकरणाचे काम केले. त्यानंतर काही तासांतच पाणीपुरवठा विभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी रस्ता खोदून काढला..प्रशासनाच्या या दुर्लक्षामुळे नागरिकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात संताप आणि संताप निर्माण झाला आहे, जे महानगरपालिकेच्या ढिसाळ आणि अव्यवस्थित कारभारावर तीव्र नाराजी व्यक्त करत आहेत. या घटनेने सार्वजनिक निधीचा गैरवापर आणि विभागीय संवादाचा अभाव स्पष्टपणे उघडकीस आला आहे. बुधवारी सकाळी १०:३० च्या सुमारास, नवीन डांबरीकरण अद्याप ताजे असताना पाणीपुरवठा विभागाचे कर्मचारी घटनास्थळी पोहोचले..Ajit Pawar : "हे तीन पक्षांचे सरकार आहे"; दौंडच्या सभेत अजित पवारांचा पोलिसांना इशारा!.त्यांनी पाण्याच्या लाइन कनेक्शनवर काम करत असल्याचा दावा करून नवीन डांबरी रस्ता खोदला. स्थानिक रहिवाशांनी तीव्र प्रश्न उपस्थित केले आहेत. जर हे काम इतके आवश्यक होते, तर रस्ता आधीच खोदलेला असताना संबंधित विभागाने गेल्या ७-८ दिवसांपासून ते का केले नाही? आधीच वाहतूक कोंडीने त्रस्त असलेल्या रहिवाशांचा असा विश्वास आहे की, काही तासांत नवीन रस्ता खोदणे हे प्रशासनाच्या समन्वयाच्या अभावाचे एक ज्वलंत उदाहरण आहे. .नागरिकांनी महानगरपालिकेच्या निष्काळजी वृत्तीवर आणि विभागीय संवादाच्या अभावावर जोरदार टीका केली आहे. ज्यामुळे जनतेच्या पैशाचा अपव्यय होतो. अधिकाऱ्यांचे दावे आणि नागरिकांचा रोष यात प्रचंड विरोधाभास आहे. जर समन्वय असेल तर नवीन रस्त्यासाठी खोदकामाचे हे दृश्य नागरिकांना का पाहता आले? या घटनेवरून स्पष्ट होते की, अधिकाऱ्यांमधील समन्वय फक्त कागदोपत्रीच होता किंवा जमिनीवरील कामगारांना योग्य माहिती देण्यात आली नव्हती..या प्रकारच्या बेजबाबदार आणि असंघटित कामामुळे केवळ सरकारी निधीचा अपव्यय होत नाही तर नागरिकांना अनावश्यक गैरसोय देखील होते. पुणे महानगरपालिकेने अशा घटना रोखण्यासाठी आणि सार्वजनिक प्रकल्पांमध्ये पारदर्शकता आणि जबाबदारी सुनिश्चित करण्यासाठी त्वरित पावले उचलण्याची आवश्यकता आहे, जेणेकरून भविष्यात "रात्री डांबरीकरण आणि सकाळी खोदकाम" अशा हास्यास्पद परिस्थिती उद्भवू नयेत..शेतपिकांचं उत्पादन वाढलं अन् खर्चही घटला; AIच्या मदतीने हे कसं शक्य झालं? प्रतापराव पवार यांनी सांगितला फॉर्म्युला....स्थानिक रहिवासी कुणाल बेलदरे यांनी प्रशासनाच्या दुर्लक्षाबद्दल थेट नाराजी व्यक्त करताना म्हटले की, "रस्ता ७-८ दिवस खोदला जात असताना हे अधिकारी कुठे झोपले होते? तेव्हा त्यांनी काम का केले नाही? ते आमच्या वेळेशी, पैशाशी आणि संयमाशी खेळतात कारण त्यांच्याकडे जबाबदारीचा अभाव आहे. रात्रभर डांबरीकरण करणे आणि सकाळी खोदणे हा जनतेचा थेट अपमान आहे. एक विभाग काम पूर्ण करतो आणि दुसरा विभाग कोणतीही पूर्वसूचना किंवा समन्वय न ठेवता लगेचच तो नष्ट करतो याबद्दल नागरिक संतापले आहेत.".रस्ते विभागाचे उपअभियंता व्यंकटेश इंद्रक्षे यांनी सांगितले की, रस्ते विभागाने डांबरीकरण सुरू करण्यापूर्वी, त्यांनी पाणीपुरवठा आणि ड्रेनेज विभागाला एक पत्र पाठवले. पाणीपुरवठा विभाग आणि रस्ते विभागातील कनिष्ठ अभियंत्यांनी कामाचे समन्वय साधले आणि त्यांना आढळले की पाणीपुरवठा विभागाने पाईप कनेक्शन असलेल्या ठिकाणी डांबरीकरण केले नाही. पाण्याची पाईपलाईन गळती असलेल्या ठिकाणी डांबरीकरण केले नाही. उत्खनन दरम्यान, रस्त्याच्या कडेला काही डांबरीकरण करण्यात आले होते..स्वारगेट पाणीपुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता सतीश जाधव यांनी सांगितले की, हे उत्खनन पाणीपुरवठा विभाग आणि रस्ते विभाग यांच्या समन्वयाने करण्यात आले. उत्खननापूर्वी, पाणीपुरवठा विभागाने रस्ते विभागाला संबंधित ठिकाणी खुणा दिल्या होत्या. त्यामुळे रस्ते विभागाने संबंधित ठिकाणी डांबरीकरण केले नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.