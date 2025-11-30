पुणे

Pune News: रात्री डांबरीकरण केलं, पण सकाळी रस्ता खोदला, पुणे महापालिकेचा अजब कारभार; प्रकरण काय?

Pune News: पुण्यात एक अजब घटना घडली आहे. रात्री केलेला रस्ता सकाळी खोदला जात आहे. रस्ते विभाग आणि पाणीपुरवठा विभाग यांच्या कामाची चर्चा आता होत आहे.
पुण्यातील आंबेगाव परिसरातील जय भवानी चौक आणि टेल्को कॉलनी जांभूळवाडी रस्त्यावर महापालिकेच्या विविध विभागांमधील समन्वयाचा अभाव आणि विसंगतीचा आणखी एक धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. मंगळवारी रात्री ते बुधवार सकाळी ७:३० ते ८ वाजेच्या सुमारास रस्ते विभागाने डांबरीकरणाचे काम केले. त्यानंतर काही तासांतच पाणीपुरवठा विभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी रस्ता खोदून काढला.

