पुणे दौऱ्यात खड्ड्यांचा त्रास, मुख्यमंत्री फडणवीसांनीच केली तक्रार; पथ विभागाचे धाबे दणाणले

Pune Potholes: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या वाढदिनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे पुणे दौऱ्यावर होते. या दौऱ्यात त्यांना पुण्यातील रस्त्यांवर पडलेल्या खड्ड्यांचा सामना करावा लागला. या प्रकरणी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी पुणे महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांच्याकडे तक्रार केलीय. पुण्यात रस्त्यांना खड्डे खूप पडलेत, रस्ते चांगले करा अशा सूचना त्यांनी केल्यात. या तक्रारीनंतर पथ विभागाचे मात्र धाबे दणाणले आहेत..पुणे शहरातील लहान मोठ्या रस्त्यांना खड्डे पडले आहेत. रस्ते असमान पातळीत असल्याने अपघात होतात. वाहनाचालकांचे कंबरडे मोडण्याची वेळी आली आहे. यावर नागरिकांकडून सातत्याने तक्रारींचा पाढा वाचला जात आहे. पण आता मुख्यमंत्र्यांनीच रस्त्यातील खड्ड्यांची तक्रार केल्यानं खळबळ उडाली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी तक्रार केलेला रस्ता हा पुणे कॅन्टोन्मेंट बोर्डाच्या हद्दीतील असल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे..मराठवाड्यात पावसाचा हाहाकार! कुटुंब अडकलं पुरात, अंधारात बचावकार्य; खासदार स्वत: उतरले पाण्यात.पावसाळ्यात रस्त्यांना खड्डे पडू नयेत यासाठी महापालिकेकडून पावसाळ्याआधी कोट्यावधींचा खर्च केला जातो. रस्त्यावर, गल्लीबोळात फिरून रिसरफेसिंग करण्यात येतं किंवा लहान पॅचवर्क करण्यात येतं. यामुळे खड्डे पडणार नाही असा दावा प्रशासनाने केला. पण जून-जुलैमध्ये झालेल्या पावसात पुन्हा खड्डे पडायला सुरुवात झाली. रस्त्याची चाळण होऊन रस्त्यावर खडी पसरते, वाहतुकीचा वेग मंदावतो. त्यानंतर प्रशासनातर्फे खड्डे बुजविण्याची मोहिम हाती घेण्यात येते..शहरातील खड्डे बुजविल्याचा गती वाढावा यासाठी नागरिकांना तक्रारी करता याव्या यासाठी 'रोड मित्र ॲप' उपलब्ध केले आहे. त्यातून आत्तापर्यंत शेकडो खड्डे बुजविले गेले आहेत. मात्र, ज्या ठिकाणची तक्रार आली तेथीलच खड्डे बुजविले जात आहेत. अन्य ठिकाणी खड्डे दिसले तरी ते बुजविण्याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. तसेच पावसाळ्यात खडी भिजल्याने महापालिकेचा येरवड्यातील हॉटमिक्स प्लांट बंद ठेवावा लागत असल्याने खड्डे बुजविण्यासाठी माल उपलब्ध नसल्याचे कारण प्रशासनाकडून दिले जाते. त्याचा फटकाही नागरिकांना बसत आहे.