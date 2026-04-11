Pune RTE Admission: एक लाखापेक्षा जास्त मुलांची निवड; पुण्यात ‘आरटीई’तून प्रवेश घेण्यासाठी २० एप्रिलपर्यंत मुदत!

पुणे : शिक्षण हक्क कायद्यानुसार (आरटीई) खासगी शाळांमधील २५ टक्के राखीव जागांवरील प्रवेशासाठी सर्वसाधारण गटातील १ लाख ५ हजार २२९, तर दिव्यांग गटातील ५८२ बालकांची निवड करण्यात आली आहे. प्रवेशासाठी निवड झालेल्या बालकांचे प्रवेश शनिवारपासून (ता. ११) निश्चित करता येणार आहेत. बालकांच्या प्रवेशासाठी प्राथमिक शिक्षण विभागाने २० एप्रिलपर्यंतची मुदत दिली आहे..बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम-२००९ (आरटीई) नुसार वंचित व दुर्बल घटकातील बालकांना विनाअनुदानित आणि स्वयं अर्थसहायित शाळांमध्ये २५ टक्के मोफत प्रवेश देण्याची तरतूद आहे. शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ मधील आरटीई २५ टक्के राखीव जागांवरील प्रवेशासाठी प्राथमिक शिक्षण विभागातर्फे सहा एप्रिलला ऑनलाइन सोडत जाहीर केली. त्यानुसार, या प्रवेश प्रक्रियेसाठी ऑनलाइन अर्ज भरलेल्यांची निवड यादी जाहीर करण्यात आली आहे. राज्यातील एकूण आठ हजार ७०१ पात्र शाळांमधील एक लाख १४ हजार ८२६ रिक्त जागांवरील प्रवेशासाठी एकूण दोन लाख ८९ हजार ३८५ अर्ज आले होते..या प्रवेश प्रक्रियेअंतर्गत सर्वसाधारण संवर्गातून एकूण एक लाख पाच हजार २२९ बालकांची, तर दिव्यांग संवर्गातून ५८२ बालकांची प्रवेशासाठी निवड झाली आहे. तर प्रतीक्षा यादीत सर्वसाधारण संवर्गातून ८६ हजार चार आणि दिव्यांग संवर्गातून ३० बालकांची निवड जाहीर करण्यात आली आहे..सोडतीद्वारे निवड झालेल्या बालकांच्या पालकांना शुक्रवारपासून त्यांनी ऑनलाइन प्रवेश अर्जात नमूद केलेल्या मोबाईल क्रमांकावर एनआयसीद्वारे 'एसएमएस' प्राप्त होत आहेत. पालकांनी केवळ 'एसएमएस'वर अवलंबून न राहता आरटीई पोर्टलवर किंवा 'https://student.maharashtra.gov.in/adm_portal' या संकेतस्थळावर सोडतीत निवड झाली आहे की नाही, याची तपासणी करावी, असे आवाहन प्राथमिक शिक्षण संचालक शरद गोसावी यांनी केले आहे. .सोडतीत निवड झालेल्या बालकांच्या पालकांनी गटशिक्षणाधिकारी, प्रशासन अधिकारी यांच्याकडे जाऊन आपल्या कागदपत्रांची पडताळणी, पडताळणी समितीमार्फत करावी. पडताळणी समितीने प्रवेशपात्र बालकांच्या प्रवेशाकरिता कागदपत्रांची तपासणी करून प्रमाणित केल्यानंतर विद्यार्थ्यांना शाळेत प्रवेश घेण्यासाठी ऑनलाइन प्रत देण्यात येईल. सोडतीद्वारे प्रवेशासाठी निवड झालेल्या बालकांच्या पालकांनी २० एप्रिलपर्यंत बालकांचे प्रवेश निश्चित करावेत, अशी गोसावी यांनी सांगितले आहे..प्रवेशासाठी निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांची आकडेवारीजिल्हा पात्र शाळा रिक्त जागा आलेले अर्ज निवड झालेल्या बालकांची संख्यापुणे ९१६ १८,०६० ५४,६८३ १७,७२८ठाणे ६१५ ११,७५४ २५,०२१ १०,५७८अहिल्यानगर ३४८ ३,७६५ ९,२४३ ३,६४१छत्रपती संभाजीनगर ५४१ ४,९११ १७,१८७ ४,८६६नागपूर ६४२ ७,०८१ २५,३८८ ६,९९२नाशिक ३९४ ५,६७३ १७,५४२ ५,३२६