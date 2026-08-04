Pune RTO: ''पुण्याची ओळख कायम राहणार'', 'MH 12'साठी मुरलीधर मोहोळ नितीन गडकरींच्या भेटीला; म्हणाले...

Pune RTO MH 12 code update: पुण्याच्या MH 12 या वाहन नोंदणी कोडची ZZ ही शेवटची मालिका सुरु असून हा कोड इतिहासजमा होणार, अशी शक्यता निर्माण झालेली आहे. MH 12 या सीरिजसोबत पुणेकरांच्या भावना जोडलेल्या आहेत, शिवाय ही पुण्याची ओळख आहे. ही बाब लक्षात घेऊन केंद्रीय मंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी मंगळवारी (दि. ४) केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांची भेट घेतली..मुरलीधर मोहोळ यांनी याबाबत फेसबुक पोस्टद्वारे माहिती दिली. ते म्हणतात, पुणे आरटीओमध्ये नवीन वाहन नोंदणीसाठी सध्या MH 12 ZZ ही शेवटची मालिका सुरू असून, विद्यमान नोंदणी मालिका संपत आल्याने पुढील पर्यायी मालिकांबाबत प्रक्रिया सुरू आहे. याच पार्श्वभूमीवर पुण्याचा आरटीओ कोड MH 12 बदलला जाणार असल्याची चर्चा सुरू झाली होती. पुणेकरांच्या भावना आणि शहराची ओळख लक्षात घेता हा विषय अत्यंत महत्त्वाचा होता..DY Patil News : 'आजोबांचे संस्कार हीच माझी ताकद'; डी. वाय. पाटील यांच्या निधनानंतर नात राजलक्ष्मी पाटील यांनी सांगितल्या आजोबांच्या आठवणी.मंत्री मोहोळ पुढे सांगतात, ही बाब गांभीर्याने लक्षात घेत आज केंद्रीय रस्ते परिवहन व महामार्ग मंत्री श्री. नितीन गडकरी यांची भेट घेऊन, पुण्याची ओळख बनलेला MH 12 हा कोड कोणत्याही परिस्थितीत बदलू नये आणि त्याच कोडअंतर्गत पुढील पर्यायी वाहन नोंदणी मालिका सुरू करण्यासाठी आवश्यक निर्णय घ्यावा, अशी आग्रहाची विनंती केली. नितीन गडकरी यांनी या विषयावर सकारात्मक प्रतिसाद देत MH 12 हा कोड कायम ठेवण्यासाठी आवश्यक त्या सूचना दिल्या जातील, अशी ग्वाही दिली. त्यामुळे पुण्याची ओळख जपणारा MH 12 हा कोड कायम राहण्याचा मार्ग अधिक सुकर झाला, असं मोहोळ सांगतात..Kolhapur Blast: कोल्हापुरात बंद घरामध्ये जिलेटिनचा स्फोट; नागरिकांमध्ये भीती, पोलिस घटनास्थळी दाखल.दरम्यान, आरटीओच्या नियमांनुसार, ZZ मालिका संपल्यानंतर, सध्याची दोन-अक्षरी प्रत्यय पद्धत संपुष्टात येण्याची शक्यता आहे. अधिकाऱ्यांनी म्हणण्यानुसार, दुचाकी वाहनांची नोंदणी मालिका लगेच संपत आहे. तर चारचाकी वाहनांची मालिका आणखी दोन महिने चालण्याची शक्यता आहे. नोंदणी क्रमांकांची कमतरता दूर करण्यासाठी पुणे आरटीओने दोन पर्याय प्रस्तावित केले होते. मात्र आता मुरलीधर मोहोळ यांनी गडकरींची भेट घेतल्याने ही समस्या मार्गी लागण्याची शक्यता आहे. त्यावर काय आणि कसा तोडगा निघतो, हे पाहाणं महत्त्वाचं आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.