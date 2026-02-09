पुणे

Pune RTO: आरटीओचा ‘कोटा’ अद्याप कागदावरच; दैनंदिन वाहन चाचणीचा घोळ कायम, परिवहन राज्यमंत्र्यांना निवेदन

Pune RTO Testing Quota Remains On Paper: पुणे RTO वाहन चाचणीचा कोटा ८०० वरून २५४ पर्यंत घटला, प्रत्यक्षात कोटा वाढ न झाल्यामुळे हजारो वाहनचालकांची चाचणी प्रलंबित. परिवहन राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांना ड्रायव्हिंग स्कूल असोसिएशनकडून निवेदन.
Pune RTO

Pune RTO

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : पुणे प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाच्या (आरटीओ) वाहन चाचणीचा घोळ अद्यापही सुरूच आहे. वाहन चाचणीचा दैनंदिन कोटा ८०० हून २५४ वर आणला. याला विरोध झाल्यानंतर तो ६०० पर्यंत वाढविला.

pune
rto
driver
Transport
Traffic

