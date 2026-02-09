Pune RTO: आरटीओचा ‘कोटा’ अद्याप कागदावरच; दैनंदिन वाहन चाचणीचा घोळ कायम, परिवहन राज्यमंत्र्यांना निवेदन

पुणे : पुणे प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाच्या (आरटीओ) वाहन चाचणीचा घोळ अद्यापही सुरूच आहे. वाहन चाचणीचा दैनंदिन कोटा ८०० हून २५४ वर आणला. याला विरोध झाल्यानंतर तो ६०० पर्यंत वाढविला..मात्र तो कागदावरच असून प्रत्यक्षात यंत्रणेत कोट्याचे प्रमाण वाढलेच नाही. परिणामी रोज शेकडो वाहनचालकांना चाचणी देता येत नाही. पुणे प्रादेशिक परिवहन विभागातील वाहन चाचणी परीक्षांचा गोंधळ, प्रलंबित प्रकरणे व अपुऱ्या सुविधांमुळे नागरिक हैराण झाले आहेत. .या समस्येकडे लक्ष वेधण्यासाठी पुणे ड्रायव्हिंग स्कूल असोसिएशनच्या सदस्यांनी परिवहन राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांच्याकडे वाहन चाचणी प्रक्रियेतील त्रुटी तातडीने दूर करण्याची मागणी निवेदनाद्वारे केली आहे..या आहेत मागण्याप्रलंबित प्रकरणे मार्गी लावण्यासाठी शनिवार, रविवार आणि सार्वजनिक सुट्टीच्या दिवशीही वाहन चाचणी परीक्षा घ्यावीऑटोमॅटिक टेस्टिंग ट्रॅकची संख्या वाढवून मोटार वाहन निरीक्षक व सहायक निरीक्षकाची तातडीने नियुक्ती करावीएकाच अर्जावर अनेक प्रवर्गांच्या चाचण्या एकाच वेळेत घेण्याची तांत्रिक सुविधा उपलब्ध करून द्यावी.चाचण्या प्रलंबितपुण्याचा विस्तार पाहता दररोज सुमारे ८०० जणांची वाहन चाचणी होणे अपेक्षित आहे. प्रत्यक्षात २५४ चाचण्या घेतल्या जात आहेत. आरटीओ प्रशासनाने कोटा वाढविण्याचे जाहीर केले, परंतु कोटा वाढलाच नाही. ऑटोमॅटिक टेस्टिंग ट्रॅकवर दररोज ५४६ वाहनांची चाचणी घेणे शक्य असतानाही, मनुष्यबळाच्या अभावामुळे हा आकडा कमी आहे. यामुळे हजारो उमेदवारांच्या चाचण्या प्रलंबित आहेत. ही स्थिती ४ मार्चपर्यंत कायम राहण्याची शक्यता आहे..वाहनचालकांसाठी मोठी बातमी! 1 वर्षात पाचवेळा वाहतूक नियम मोडला तर आता वाहन थेट ‘ब्लॅकलिस्ट’; वाहन परवानाही होणार निलंबित; केंद्राचे नवे राजपत्र, वाचा....पुणे आरटीओ कार्यालयाने वाहन परवाना चाचणीसाठीचा कोटा वाढविला आहे. मात्र ‘एनआयसी’ या संगणकीय प्रणालीत तांत्रिक दोषामुळे ऑनलाइन प्रणालीत कोटा वाढलेला नाही. हा दोष दूर करण्यासाठी ‘एनआयसी’ला पत्र दिले आहे.- स्वप्नील भोसले, उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, पुणे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.