Pune Crime: पोलिस चौकीत सुरू होता 20 लाखांचा डाव? नऱ्हे दरोड्याचं रहस्य उलगडलं; २ पोलिस अन् तोतया पत्रकार जाळ्यात, पुणे ग्रामीण पोलिस दलात खळबळ

खेड शिवापूर : नरहे येथील एक कोटी रुपये दरोड्याच्या कटात तोतया पत्रकार आशिष तिवारी आणि राजगड पोलिस ठाण्यातील महिला पोलिस कर्मचारी प्रमिला निकम आणि अजीज मेस्त्री यांचा सहभाग उघड झाला आहे. तिवारी याला पुणे पोलिसांकडून अटक करण्यात आली आहे. तर निकम आणि मेस्त्री फरार असून त्यांचा शोध पोलिस घेत आहेत. या प्रकरणाने पुणे ग्रामीण पोलिस दलात एकच खळबळ उडाली आहे..Monsoon forecast: ‘एल निनो’ नोव्हेंबरमध्ये सर्वोच्च पातळीवर पोहोचणार: ‘सीपीसी’चा अंदाज; मार्चमध्ये तीव्रता कमी होण्याची शक्यता.सुमारे आठ दिवसांपूर्वी नरहे येथे एका व्यावसायिकाची एक कोटीची लूट करण्यात आली होती. ही लूट करताना रोकड असलेली मोटारगाडी घेऊन आरोपी हे नरहे येथून थेट खेड शिवापूर पोलिस चौकीत दाखल झाले होते. मुळात लुटीची रोकड असलेली मोटार गाडी घेऊन आरोपी खेड शिवापूर पोलिस चौकीत कसे आले? या प्रश्नाने या सगळ्या प्रकरणात संशय निर्माण झाला होता..ही रोकड खेड शिवापूर पोलिस चौकीत आणल्यानंतर तोतया पत्रकार आशिष तिवारी, महिला पोलिस कर्मचारी प्रमिला निकम, अजित मेस्त्री आणि इतर दोन जण यांचा त्यातील 20 लाख रुपये रक्कमेचा बेकायदेशीर आर्थिक लाभ मिळवण्याकरता बेकायदेशीर विल्हेवाट प्रयत्न सुरु होता. चौकीत सुरु असलेला हा प्रकार लक्षात येताच राजगडचे पोलिस निरीक्षक संतोष जाधव तातडीने खेड शिवापूर पोलिस चौकीला आले. .त्यांनी हा चुकीचा प्रकार लक्षात येताच ती रोकड आणि आरोपी ताब्यात घेऊन त्यांना नरहे पोलिसांच्या स्वाधीन केले होते. ही रोकड बेकायदा विल्हेवाट लावण्याचा हा प्रकार चौकीशेजारी असलेल्या काही हॉटेलच्या सीसीटीव्हीत कैद झाला होता. हे सीसीटीव्ही फुटेज आणि तसेच खेड शिवापूर पोलिस चौकीत पोलिस कर्मचारी, तोतया पत्रकार आणि इतर दोन जण यांनी ती रक्कम हाताळल्याबाबतचा गोपनीय अहवाल जाधव यांनी पुणे ग्रामीण पोलिस अधीक्षक संदीप सिंह गिल यांना पाठवला होता..Raigad Wildlife: निसर्गाचा अद्भूत चमत्कार! अंबा नदीत आढळला परदेशी व दुर्मिळ 'अल्बिनो एलीगेटर गार' मासा; रायगडमध्ये दुर्मिळ परदेशी माशाचा शोध.\rनरहे पोलिसांच्या तपासानुसार तोतया पत्रकार तिवारी, महिला पोलिस कर्मचारी निकम, मेस्त्री आणि इतर दोन जण यांचा या गुह्यात सहभाग असल्याचे निष्पन्न झाले आहे. त्यानुसार या गुह्यात तिवारी, निकम, मेस्त्री आणि इतर दोन जणांना सहआरोपी करण्यात आले आहे. त्यापैकी तिवारी याला पुणे पोलिसांनी अटक केली आहे. तर इतर आरोपी फरारी आहेत. याप्रकरणी एकूण दहा जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.