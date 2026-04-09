Ambegaon murder case: आंबेगावातील शेतकरी खून प्रकरण उघड: ३५ गुन्ह्यांचा सराईत गुन्हेगार व साथीदार अटकेत, पुणे ग्रामीण व ठाण्यातील तीन खुनांची कबुली

मंचर : पुणे ग्रामीण पोलीस दलाने मोठी कामगिरी करत ३५ गंभीर गुन्हे दाखल असलेल्या सराईत गुन्हेगाराला त्याच्या साथीदारासह अटक केली असून पुणे ग्रामीण हद्दीतील दोन व ठाणे शहर आयुक्तालयातील एक अशा एकूण तीन खुनांचे गुन्हे उघडकीस आणण्यात यश मिळवले आहे.राजगुरूनगर पोलीस ठाण्यात बुधवार (ता.१८ मार्च) रोजी जैदवाडी (ता. खेड) येथील मोकळ्या जागेत धनंजय मारूती घेवडे (वय ३३, रा.राक्षेवाडी, ता.खेड, मुळगाव कारेगाव, ता.आंबेगाव) यांचा मृतदेह आढळून आला होता. डोक्यावर व तोंडावर गंभीर मारहाण झाल्याने खून झाल्याचे स्पष्ट झाले होते. .घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन पोलीस अधीक्षक संदीप सिंह गिल्ल यांच्या मार्गदर्शनाखाली स्थानिक गुन्हे शाखेने समांतर तपास सुरू केला. घटनास्थळी सी.सी.टी.व्ही. नसतानाही मुख्य रस्त्यांवरील कॅमेऱ्यांचा मागोवा घेत सुमारे १४५ किलोमीटर परिसरातील ११० सीसीटीव्ही फुटेज सहा दिवस तपासण्यात आले. यातून ललित दिपक खोल्लम (रा.शिरोली, ता.खेड) व नंदलाल दिलीप होले (रा.कारेगाव, ता.आंबेगाव) हे संशयित असल्याचे निष्पन्न झाले.वडगाव निंबाळकर येथे सापळा रचून दोन्ही आरोपींना पाठलाग करून नाट्यमयरीत्या ताब्यात घेण्यात आले. चौकशीत त्यांनी घेवडे यांचा खून केल्याची कबुली दिली. या गुन्ह्यात निलेश कैलास सणस (रा. कारेगाव) याने आर्थिक मदत केल्याचे उघड झाल्याने त्यालाही अटक करण्यात आली आहे..तपासात आरोपींनी आणखी दोन खुनांची कबुली दिली. आरोपी खोल्लम याने वैयक्तिक वादातून श्रीकांत वाडेकर याचे अपहरण करून खून केला व मृतदेह जाळून टाकल्याचे समोर आले. तसेच त्याची आई रुपाली वाडेकर हिचाही खून केल्याचे उघड झाले. हे दोन्ही गुन्हे ठाणे शहर आयुक्तालय व खेड पोलीस ठाण्यात दाखल असून आता उघडकीस आले आहेत.दरम्यान, गुन्ह्यात वापरलेले लोखंडी रॉड, दगड, जाळलेल्या कपड्यांची राख व विहिरीत टाकलेला मोबाईल पोलिसांनी हस्तगत केला आहे. तसेच आरोपीकडून दोन गावठी पिस्तुले व चार जिवंत काडतुसे जप्त करण्यात आली आहेत..मुख्य आरोपी खोल्लम याच्यावर खून, खुनाचा प्रयत्न, दरोडा, जबरी चोरी व घरफोडी असे एकूण ३५ गंभीर गुन्हे दाखल असून त्याच्यावर यापूर्वी मोक्का अंतर्गत कारवाई झाली आहे. ही संपूर्ण कारवाई पोलीस अधीक्षक संदीप सिंह गिल, अपर पोलीस अधीक्षक रमेश चोपडे, गणेश बिरादार व उपविभागीय पोलीस अधिकारी अमोल मांडवे यांच्या मार्गदर्शनाखाली गुन्हा शाखेचे पोलीस निरीक्षक प्रमोद क्षीरसागर, सहाय्यक पोलीस निरीक्षक महादेव शेलार, पोलीस निरीक्षक सुभाष चव्हाण यांनी केली आहे..दृष्टीक्षेपात :• ३५ गुन्ह्यांचा सराईत गुन्हेगार जेरबंद• दोन आरोपींसह तिसऱ्या साथीदारालाही अटक• पुणे ग्रामीणमधील दोन व ठाण्यातील एक खून उघड• १४५ किमी परिसरातील ११० सीसीटीव्ही फुटेजची तपासणी• शिताफीने पाठलाग करून आरोपींना पकडले• गुन्ह्यातील हत्यारे, मोबाईल व गावठी पिस्तुले जप्त.