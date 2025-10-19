Pune Fire : सदाशिव पेठेतील चव्हाण वाड्याला भीषण आग, चार घरांचे नुकसान; सुदैवाने जीवितहानी टळली

पुणे : सदाशिव पेठेतील चिमण्या गणपती चौकात असलेल्या चव्हाण वाड्यात रविवारी (ता. १९) रात्री भीषण आग लागून चार घरांचे मोठे नुकसान झाले. सुदैवाने या आगीत कोणतीही जीवितहानी झाली नाही. अग्निशामक दलाच्या तत्परतेमुळे आग आटोक्यात आणण्यात यश आले..चव्हाण वाड्यात चार कुटुंबीय राहतात. रविवारी रात्री आठ वाजण्याच्या सुमारास या वाड्यातील छतावर अचानक आग लागली. ही बाब निदर्शनास येताच रहिवाशांनी अग्निशामक दलास कळवत वाड्याबाहेर धाव घेतली. आगीची माहिती मिळताच अग्निशामक दलाचे जवान आणि विश्रामबाग पोलिस तातडीने घटनास्थळी दाखल झाले. .Crime News : नाशिक हादरले! घरगुती वादातून तरुणाचा भररस्त्यात दुचाकी जाळत आत्मदहनाचा थरार.आगीमुळे धूर मोठ्या प्रमाणात पसरला होता. जवानांनी घरात कोणी अडकले नसल्याची खातरजमा केली. तसेच, घरातील तीन गॅस सिलिंडर वेळेवर बाहेर काढल्यामुळे मोठा अनर्थ टळला. पाच अग्निशामक बंबांच्या साहाय्याने जवानांनी शर्थीचे प्रयत्न करून आगीवर नियंत्रण मिळवले..ऐन दिवाळीच्या सणासुदीत या आगीत चार घरांतील संसारोपयोगी साहित्य जळाल्याने मोठे नुकसान झाले आहे. वाड्यातील खालच्या बाजूस असलेल्या व्यावसायिकांनी मालाचा साठा त्वरित बाहेर काढल्याने काही प्रमाणात नुकसान टळले. आगीचे नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही, अशी माहिती विश्रामबाग पोलिसांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.