Pune Fire : सदाशिव पेठेतील चव्हाण वाड्याला भीषण आग, चार घरांचे नुकसान; सुदैवाने जीवितहानी टळली

Major Fire Erupts in Pune's Sadashiv Peth Wada : पुण्यातील सदाशिव पेठेतील चव्हाण वाड्यात रविवारी रात्री भीषण आग लागून चार घरांचे मोठे नुकसान झाले, मात्र अग्निशमन दलाच्या तत्परतेने कोणतीही जीवितहानी झाली नाही आणि मोठा अनर्थ टळला.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : सदाशिव पेठेतील चिमण्या गणपती चौकात असलेल्या चव्हाण वाड्यात रविवारी (ता. १९) रात्री भीषण आग लागून चार घरांचे मोठे नुकसान झाले. सुदैवाने या आगीत कोणतीही जीवितहानी झाली नाही. अग्निशामक दलाच्या तत्परतेमुळे आग आटोक्यात आणण्यात यश आले.

