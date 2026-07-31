Pune Accident: सदाशिव पेठेत पोलिसांच्या व्हॅनचा थरार! चार-पाच वाहनांना उडवले; सुदैवाने जीवितहानी टळली, चालक पोलिसांच्या ताब्यात

पुणे : सदाशिव पेठेतील गजबजलेल्या रस्त्यावर पोलिसांच्या भरधाव व्हॅनने टेम्पो, मोटारीसह चार-पाच वाहनांना उडवले. पुणे विद्यार्थी गृहाजवळ देशमुखवाडी येथे शुक्रवारी (ता. ३१) सायंकाळी सातच्या सुमारास घडलेल्या या थरारक अपघातानंतर परिसरात खळबळ उडाली आहे. .Jayakwadi Dam: जायकवाडी धरणासाठी आनंदाची बातमी! अवघ्या १२ तासांत जलसाठ्यात २ टक्क्यांची वाढ.अपघातात वाहनांचे मोठे नुकसान झाले असून, सुदैवाने यात कोणतीही जीवितहानी अथवा दुखापत झालेली नाही. या प्रकरणी विश्रामबाग पोलिसांनी व्हॅनचालक बाळासाहेब खैरे याला ताब्यात घेतले आहे.मिळालेल्या माहितीनुसार, चालक खैरे सायंकाळी सातच्या सुमारास पुणे विद्यार्थी गृहासमोरील रस्त्यावरून व्हॅन घेऊन जात होता. त्यावेळी अचानक त्याचे वाहनावरील नियंत्रण सुटले. व्हॅन चालकाने आधी समोरील एका मोटारीला आणि ॲपे रिक्षाला जोरदार धडक दिली. त्यानंतर व्हॅनने शेजारी पार्क केलेल्या इतर दुचाकींना धडक दिली. अपघाताच्या वेळी रस्त्याच्या कडेला काही तरुण आणि मुले उभी होती. परंतु सुदैवाने कोणी जखमी झाले नाही..या घटनेची माहिती मिळताच विश्रामबाग पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत व्हॅनचालकास ताब्यात घेतले. चालकाची वैद्यकीय चाचणी करण्यात येत असून, तो मद्यधुंद अवस्थेत होता का किंवा अपघात नेमका कसा घडला, याचा तपास पोलिस करत आहेत..या भागात अरुंद रस्ता असून, व्हॅनचालकाचे वाहनावरील अचानक नियंत्रण सुटले. त्यानंतर या पोलिस व्हॅनने रस्त्याच्या कडेला पार्क केलेल्या वाहनांना धडक दिली. यामध्ये चार ते पाच वाहनांचे नुकसान झाले आहे. व्हॅनचालकास ताब्यात घेतले असून, गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.- नवनाथ जगताप, वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक, विश्रामबाग पोलिस ठाणे.NEET Success Story: जिद्दीला यशाची साथ! साताऱ्यातील अथर्व बागलची ‘नीट’मध्ये ६३१ गुणांची दमदार कामगिरी; डॉक्टर होण्याच्या स्वप्नाला नवी झेप.पुणे विद्यार्थी गृह परिसरात एका पोलिस व्हॅनने वाहनांना धडक दिली. वाहनचालक खाली उतरल्यावर त्याने मद्य सेवन केल्याचा संशय नागरिकांना आला. याबाबत नागरिकांनी नियंत्रण कक्षात माहिती दिल्यानंतर पोलिस तत्काळ घटनास्थळी दाखल झाले.- महेश जैन, रहिवासी, सदाशिव पेठ..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.