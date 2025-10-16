पुणे

Pune Sahakari Bank : रिझर्व्ह बँकेचा निर्णय; पुणे सहकारी बँकेवरील निर्बंध हटले, व्यवहार सुरळीत

RBI Lifts Comprehensive Restrictions : रिझर्व्ह बँकेने पुणे सहकारी बँकेवर मार्च २०२३ मध्ये लावलेले सर्वसमावेशक निर्बंध गुरुवारी (ता. १६) पूर्णपणे उठवले असून, बँकेचे सर्व बँकिंग व्यवहार आता नियमितपणे सुरू होतील, ज्यामुळे बँकेची आर्थिक स्थिती सक्षम होण्यास मदत होईल.
Relief for Thousands: Reserve Bank of India Completely Lifts Restrictions on Pune Sahakari Bank, Allowing Full Banking Activities to Resume Immediately.

पुणे : पुणे सहकारी बँकेवर लावलेले सर्वसमावेशक निर्बंध रिझर्व्ह बँकेने गुरुवारी (ता. १६) पूर्णपणे उठवले. त्यामुळे बँकेचे सर्व व्यवहार आता नियमितपणे सुरु होत असल्याची माहिती प्रशासक मंडळाच्या अध्यक्षा आणि सहकारी विभागाच्या सहाय्यक निबंधक प्रगती वाबळे यांनी दिली.

