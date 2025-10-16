Pune Sahakari Bank : रिझर्व्ह बँकेचा निर्णय; पुणे सहकारी बँकेवरील निर्बंध हटले, व्यवहार सुरळीत

पुणे : पुणे सहकारी बँकेवर लावलेले सर्वसमावेशक निर्बंध रिझर्व्ह बँकेने गुरुवारी (ता. १६) पूर्णपणे उठवले. त्यामुळे बँकेचे सर्व व्यवहार आता नियमितपणे सुरु होत असल्याची माहिती प्रशासक मंडळाच्या अध्यक्षा आणि सहकारी विभागाच्या सहाय्यक निबंधक प्रगती वाबळे यांनी दिली. .बँकेच्या प्रशासक मंडळात पांडुरंग राऊत, अॅड. विकास रासकर, भालचंद्र कुलकर्णी, राहुल पारखे व नेहा केदारी यांचा समावेश आहे. गतवर्षी बँकेवर प्रशासक मंडळाची नियुक्ती करण्यात आली होती. रिझर्व्ह बँकेसमवेत नुकत्याच झालेल्या टास्क फोर्स बैठकीत सहकार आयुक्त दीपक तावरे यांनीही या बँकेचे नियमित व्यवहार सुरू व्हावेत, यासाठी विशेष प्रयत्न केले होते..Ajit Pawar News: ‘नुसतं मंत्रालयात बसून काही समजत नाही’ | Pune, Tanpura Bridge, PMC | Sakal News .मार्च २०२३ मध्ये पुणे सहकारी बँकेवर निर्बंध लावण्यात आले होते. त्यामुळे ठेवी स्वीकारण्यावर आणि कर्ज व्यवहार करण्यावर पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली होती. आता सर्व प्रकारच्या बँकिंग व्यवहाराला पुन्हा सुरुवात होत असल्याने बँकेची आर्थिक स्थिती सक्षम होईल, असा विश्वास प्रशासक मंडळाच्यावतीने व्यक्त करण्यात आला आहे..पुणे सहकारी बँकेची स्थापना शहराचे माजी खासदार स्व. ल. सो. तथा अण्णा जोशी यांच्या नेतृत्वाखाली २००३ मध्ये झाली होती. सध्या बँकेच्या पुण्यात हडपसर व बाणेर अशा दोन शाखा असून, बँकेकडे नऊ कोटी ५० लाख रुपयांच्या ठेवी आहेत. तर कर्जे रु. पाच कोटी ५० लाखांची आहेत. प्रशासक मंडळातील सर्व सदस्य हे साखर उद्योग, बँकिंग, सहकार, शेती यामधील अनुभवी असून त्यांच्या प्रयत्नातून नवीन सभासदांकडून सुमारे दोन कोटींचे भाग भांडवल जमा झाले आहे, त्याचबरोबर थकबाकी वसूली देखील चांगली होत असल्याने बँकेचे नक्त मूल्य (नेट वर्थ) अधिक झाले आहे. तर इतरही निकषांमध्ये बँकेने चांगली प्रगती केली आहे, अशी माहिती प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी नारायण वाईकर यांनी दिली.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.