पुणे

Pune Car Accident: पुण्यात भीषण अपघात! झाडाला एवढी जोरदार धडक की उन्मळून पडले, कारचा चक्काचूर... चालक स्टेअरिंगमध्ये अडकला

Two Trapped After Car Crashes Into Tree Near Sangamwadi in Pune, Fire Brigade Conducts Rescue : पुण्यातील संगमवाडी येथे भरधाव कारने झाडाला जोरदार धडक दिल्याने झाड खोडासकट कोसळले. अपघातात दोन जण अडकले असून अग्निशमन दलाने चालकाची सुटका केली.
Pune Car Crash: Tree Uprooted After High-Impact Collision

Pune Car Crash: Tree Uprooted After High-Impact Collision

esakal

Sandip Kapde
Updated on

पुणे : संगमवाडी पार्किंग क्रमांक ३ परिसरात गुरुवारी एका भरधाव कारचा भीषण अपघात झाला. रस्त्याच्या कडेला असलेल्या मोठ्या झाडाला कारने जोरदार धडक दिल्याने झाड खोडासकट उन्मळून फूटपाथवर कोसळले. या अपघातात कारमधील दोन जण अडकून पडले होते. नागरिक, पोलिस आणि अग्निशमन दलाच्या संयुक्त प्रयत्नांतून दोघांची सुटका करण्यात आली.

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