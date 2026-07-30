Pune Car Accident: पुण्यात भीषण अपघात! झाडाला एवढी जोरदार धडक की उन्मळून पडले, कारचा चक्काचूर... चालक स्टेअरिंगमध्ये अडकला

पुणे : संगमवाडी पार्किंग क्रमांक ३ परिसरात गुरुवारी एका भरधाव कारचा भीषण अपघात झाला. रस्त्याच्या कडेला असलेल्या मोठ्या झाडाला कारने जोरदार धडक दिल्याने झाड खोडासकट उन्मळून फूटपाथवर कोसळले. या अपघातात कारमधील दोन जण अडकून पडले होते. नागरिक, पोलिस आणि अग्निशमन दलाच्या संयुक्त प्रयत्नांतून दोघांची सुटका करण्यात आली..अपघाताची तीव्रता मोठीमिळालेल्या माहितीनुसार, संगमवाडी पार्किंग क्रमांक ३ जवळून जात असताना पांढऱ्या रंगाच्या टोयोटा (MH12 YH 5569) या कारने नियंत्रण गमावून रस्त्यालगतच्या मोठ्या झाडाला जोरदार धडक दिली. धडकेचा जोर इतका होता की, झाड खोडासकट तुटून फूटपाथवर पडले. अपघातामुळे वाहनाचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले..Pune-Bengaluru Highway : सहा पदरीकरणाच्या कामावर प्रश्नचिन्ह! मुरगूड रोडनंतर आता गांधी हॉस्पिटलजवळ राष्ट्रीय महामार्गावरील उड्डाणपुलाची भिंत कोसळली.नागरिकांनी दाखवली तत्परताअपघातानंतर परिसरातील नागरिक आणि तेथून जाणाऱ्या वाहनचालकांनी तातडीने मदतीसाठी धाव घेतली. त्यांनी कारमध्ये अडकलेल्या एका व्यक्तीला बाहेर काढण्यात यश मिळवले. त्यानंतर पोलिस आणि अग्निशमन दलाच्या पथकांना घटनास्थळी पाचारण करण्यात आले..अग्निशमन दलाने केली चालकाची सुटकाअपघातात कारचा चालक गंभीररीत्या अडकला होता. स्टेअरिंग आणि कारच्या दरवाजामध्ये त्याचा पाय अडकून राहिल्याने त्याला बाहेर काढणे अवघड झाले होते. येरवडा अग्निशमन केंद्र आणि कसबा अग्निशमन केंद्राच्या जवानांनी घटनास्थळी दाखल होत मॅन्युअल स्प्रेडर आणि दोरीच्या साहाय्याने बचावकार्य सुरू केले. आवश्यक खबरदारी घेत चालकाचा अडकलेला पाय सुखरूप बाहेर काढण्यात आला. त्यानंतर जखमी व्यक्तीला पुढील कार्यवाहीसाठी पोलिसांच्या ताब्यात देण्यात आले..पोलिसांकडून तपास सुरूपोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कारमधील दोन्ही व्यक्ती मद्यधुंद अवस्थेत होत्या. अपघातात कारचे संपूर्ण नुकसान झाले असून या प्रकरणाचा पुढील तपास पोलिसांकडून सुरू आहे..Pune Municipal School: पुण्यात खळबळ! महापालिका शाळेची फाइलच गायब; जागा खासगी संस्थेला देण्याचा प्रशासनाचा घाट