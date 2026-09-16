Santosh Pandit Bail : चंद्रकांत पाटील प्रकरणात युट्यूबर संतोष पंडितांना जामीन; कोर्टाने घातल्या 'या' अटी

मंत्री चंद्रकांत पाटील आणि पुणे महानगरपालिकेच्या एका महिला नगरसेविकेबाबत यूट्यूबवर आक्षेपार्ह व लैंगिक शेरेबाजी केल्याच्या आरोपाखाली अटक करण्यात आलेले युट्यूबर संतोष पंडित यांना पुणे सत्र न्यायालयाने जामीन मंजूर केला आहे. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एस. यू. वडगावकर यांच्या न्यायालयात या प्रकरणाची सुनावणी झाली. न्यायालयाने २५ हजार रुपयांच्या वैयक्तिक जातमुचलक्यावर आणि तेवढ्याच रकमेच्या हमीदारावर पंडित यांची सुटका करण्याचे आदेश दिले..पुण्यातील सारिका कांबळे या ३६ वर्षीय महिलेच्या तक्रारीवरून कोथरूड पोलीस ठाण्यात संतोष पंडित यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. पंडित यांनी यूट्यूबवर मंत्री चंद्रकांत पाटील आणि महिला नगरसेविकेबाबत आक्षेपार्ह तसेच गैरसमज पसरवणारे व्हिडीओ पोस्ट केल्याचा आरोप तक्रारीत करण्यात आला होता. यापूर्वी मुख्यमंत्र्यांबाबतही अशाच प्रकारची वक्तव्ये केल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले होते..Santosh Pandit : मंत्री व नगरसेविकेबाबत आक्षेपार्ह रील प्रकरणात संतोष पंडितला १४ दिवसांची न्यायालयीन कोठडी.या प्रकरणी पोलिसांनी भारतीय न्याय संहिता (BNS) २०२३ मधील कलम ७५(१)(iv), ७५(३), ३५६(२), ३५२ तसेच माहिती तंत्रज्ञान कायद्यातील कलम ६७ अंतर्गत गुन्हा दाखल केला. पंडित यांना सुरुवातीला पाच दिवसांची पोलीस कोठडी आणि त्यानंतर न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली होती..जामीन अर्जावर सुनावणीदरम्यान बचाव पक्षाने संबंधित वक्तव्यांचा हेतुपुरस्सर गैरवापर करण्याचा किंवा महिलेच्या लज्जेचा अनादर करण्याचा हेतू नसल्याचा युक्तिवाद केला. तसेच, संबंधित कलमांमध्ये असलेल्या शिक्षेची कमाल मर्यादा लक्षात घेता आरोपीला कोठडीत ठेवण्याची आवश्यकता नसल्याचे सांगण्यात आले..सरकारी पक्षाने मात्र पंडित यांच्याकडून समाजमाध्यमांवर वारंवार आक्षेपार्ह वक्तव्ये करण्यात आल्याचा दावा केला. त्यांचे सोशल मीडिया अकाऊंट सुरू असून साक्षीदारांवर दबाव आणण्याची शक्यता असल्याचे सांगत जामिनाला विरोध करण्यात आला..Santosh Pandit: पुण्यातील यूट्युबर संतोष पंडित यांना अटक, पोलिसांची कारवाई; स्वतःलाच मारहाण अन् शिवीगाळ... मध्यरात्री घडला थरार.दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने संबंधित व्हिडीओ आणि पोस्ट तपास अधिकाऱ्यांच्या ताब्यात असल्याचे नमूद केले. तसेच, सरकारी पक्षाने व्यक्त केलेली भीती केवळ संशयावर आधारित असल्याचे निरीक्षण नोंदवत जामीन मंजूर केला. मात्र, पंडित यांनी फिर्यादीशी प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष संपर्क साधू नये तसेच पुराव्यांशी छेडछाड करू नये, अशा अटी न्यायालयाने घातल्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.