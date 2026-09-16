पुणे

Santosh Pandit Bail : चंद्रकांत पाटील प्रकरणात युट्यूबर संतोष पंडितांना जामीन; कोर्टाने घातल्या 'या' अटी

Pune Court : यूट्यूबर संतोष पंडित यांना पुणे सत्र न्यायालयाने २५ हजार रुपयांच्या वैयक्तिक जातमुचलक्यावर जामीन मंजूर केला. मंत्री चंद्रकांत पाटील आणि पुणे महापालिकेच्या महिला नगरसेविकेबाबत आक्षेपार्ह वक्तव्ये केल्याचा पंडित यांच्यावर आरोप आहे.
Santosh Pandit Bail : चंद्रकांत पाटील प्रकरणात युट्यूबर संतोष पंडितांना जामीन; कोर्टाने घातल्या 'या' अटी
Yashwant Kshirsagar
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 मंत्री चंद्रकांत पाटील आणि पुणे महानगरपालिकेच्या एका महिला नगरसेविकेबाबत यूट्यूबवर आक्षेपार्ह व लैंगिक शेरेबाजी केल्याच्या आरोपाखाली अटक करण्यात आलेले युट्यूबर संतोष पंडित यांना पुणे सत्र न्यायालयाने जामीन मंजूर केला आहे. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एस. यू. वडगावकर यांच्या न्यायालयात या प्रकरणाची सुनावणी झाली. न्यायालयाने २५ हजार रुपयांच्या वैयक्तिक जातमुचलक्यावर आणि तेवढ्याच रकमेच्या हमीदारावर पंडित यांची सुटका करण्याचे आदेश दिले.

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