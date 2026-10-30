पुणे

Pune Crime : पुण्यातील सारसबागेसमोर खळबळजनक घटना; तीन दिवसांपासून एकाच जागी उभ्या कारमधून दुर्गंधी अन्...

Pune Sarasbaug Car Death : फॉरेन्सिक पथकाने घटनास्थळ व कारची पाहणी केली असून मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पाठविण्यात येणार आहे. मृत्यूचे नेमके कारण अद्याप अस्पष्ट असून खुनाचा प्रकार आहे की अन्य कारण, याचा तपास सुरू आहे.
Shubham Bansode Identified as Deceased in Parked Car in Pune

Shubham Bansode Identified as Deceased in Parked Car in Pune

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

Pune Sarasbaug Car Death What Happened Near Nehru Stadium : पुण्यातील सारसबाग परिसरात तीन दिवसांपासून एकाच ठिकाणी उभ्या असलेल्या कारमध्ये २५ वर्षीय तरुणाचा मृतदेह आढळल्याने खळबळ उडाली आहे. शुभम बनसोडे (रा. लोणी काळभोर) असे मृत तरुणाचे नाव आहे.कारमधून शुक्रवारी (३० ऑक्टोबर) सकाळी तीव्र दुर्गंधी येऊ लागली. त्यानंतर हा प्रकार उघडकीस आला. घटनेची माहिती मिळताच स्वारगेट पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत तपास सुरू केला आहे.

सकाळ, साम, सरकारनामा, अ‍ॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा

Loading content, please wait...
murder
Pune Crime News
death
Swargate
Sarasbaug
Pune news
Pune police actions