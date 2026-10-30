Pune Crime : पुण्यातील सारसबागेसमोर खळबळजनक घटना; तीन दिवसांपासून एकाच जागी उभ्या कारमधून दुर्गंधी अन्...

Pune Sarasbaug Car Death What Happened Near Nehru Stadium : पुण्यातील सारसबाग परिसरात तीन दिवसांपासून एकाच ठिकाणी उभ्या असलेल्या कारमध्ये २५ वर्षीय तरुणाचा मृतदेह आढळल्याने खळबळ उडाली आहे. शुभम बनसोडे (रा. लोणी काळभोर) असे मृत तरुणाचे नाव आहे.कारमधून शुक्रवारी (३० ऑक्टोबर) सकाळी तीव्र दुर्गंधी येऊ लागली. त्यानंतर हा प्रकार उघडकीस आला. घटनेची माहिती मिळताच स्वारगेट पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत तपास सुरू केला आहे. सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.पोलिसांकडून तपास सुरूमिळालेल्या माहितीनुसार, नेहरू स्टेडियमसमोर एमएच १२ एसएफ ५४७१ क्रमांकाची कार गेल्या दोन ते तीन दिवसांपासून उभी होती. शुक्रवारी सकाळी या कारमधून तीव्र दुर्गंधी येत असल्याचे एका नागरिकाच्या लक्षात आले. संशय आल्याने संबंधित नागरिकाने तातडीने पोलिसांना याबाबत माहिती दिली..माहिती मिळताच स्वारगेट पोलीस ठाण्याचे पथक घटनास्थळी दाखल झाले. पोलिसांनी कारची तपासणी केली असता, आत एका तरुणाचा मृतदेह आढळला. तपासादरम्यान मृत तरुणाची ओळख शुभम बनसोडे अशी पटली. भरवस्तीत आणि महत्त्वाच्या परिसरात उभ्या असलेल्या कारमध्ये मृतदेह आढळल्याने परिसरात खळबळ उडाली आहे..Pune Accident: कीर्तन ऐकून घरी परतताना काळाचा घाला; भरधाव वाहनाच्या धडकेत दोन चिमुकल्यांसह आजीचा मृत्यू, पुणे जिल्ह्यात भीषण अपघात.फॉरेन्सिक पथकाकडून घटनास्थळाची पाहणीघटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन पोलिसांनी फॉरेन्सिक पथकाला पाचारण केले. पथकाकडून कारची आणि घटनास्थळाची तपासणी करण्यात येत आहे. मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पाठविण्यात येणार असून, अहवालानंतर मृत्यूचे नेमके कारण स्पष्ट होण्यास मदत होईल..मृत्यूचे कारण अद्याप अस्पष्टशुभम बनसोडे याचा मृत्यू नेमका कशामुळे झाला, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. हा खुनाचा प्रकार आहे की मृत्यूमागे अन्य काही कारण आहे, याचा तपास पोलीस करत आहेत. घटनास्थळावरील पुरावे, कारची तपासणी आणि शवविच्छेदन अहवालाच्या आधारे पुढील तपास केला जाणार आहे. मृत्यूचे कारण स्पष्ट झाल्यानंतरच या घटनेचे नेमके स्वरूप समोर येईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.