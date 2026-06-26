पुणे

Pune Traffic Update : पुणे-सातारा महामार्गावरील नवीन कात्रज बोगद्यात कंटेनर पडला बंद; वाहनांच्या पाच किलोमीटरपर्यंत रांगा, प्रवाशांना कोंडीचा नाहक त्रास

Pune Satara Highway traffic jam today : पुणे-सातारा महामार्गावरील नवीन कात्रज बोगद्यात कंटेनर बंद पडल्याने पाच किलोमीटरपर्यंत वाहतूक कोंडी झाली होती.
New Katraj Tunnel traffic update

New Katraj Tunnel traffic update

esakal

बाळकृष्ण मधाळे
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पुणे : पुणे-सातारा राष्ट्रीय महामार्गावरील नवीन कात्रज बोगद्यात शुक्रवारी (ता. २६) सकाळच्या सुमारास एक कंटेनर अचानक बंद पडल्याने मोठी वाहतूक कोंडी निर्माण (Katraj Tunnel traffic update today) झाली. साताऱ्याच्या दिशेने जाणाऱ्या मार्गावर वाहनांची तब्बल पाच किलोमीटरपर्यंत रांग लागली होती. कार्यालयीन वेळ असल्याने कामावर जाणारे नागरिक, प्रवासी, मालवाहू वाहनचालक तसेच एसटी आणि खासगी बसमधील प्रवाशांना मोठा मनस्ताप सहन करावा लागला.

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