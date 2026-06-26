Pune Traffic Update : पुणे-सातारा महामार्गावरील नवीन कात्रज बोगद्यात कंटेनर पडला बंद; वाहनांच्या पाच किलोमीटरपर्यंत रांगा, प्रवाशांना कोंडीचा नाहक त्रास

पुणे : पुणे-सातारा राष्ट्रीय महामार्गावरील नवीन कात्रज बोगद्यात शुक्रवारी (ता. २६) सकाळच्या सुमारास एक कंटेनर अचानक बंद पडल्याने मोठी वाहतूक कोंडी निर्माण (Katraj Tunnel traffic update today) झाली. साताऱ्याच्या दिशेने जाणाऱ्या मार्गावर वाहनांची तब्बल पाच किलोमीटरपर्यंत रांग लागली होती. कार्यालयीन वेळ असल्याने कामावर जाणारे नागरिक, प्रवासी, मालवाहू वाहनचालक तसेच एसटी आणि खासगी बसमधील प्रवाशांना मोठा मनस्ताप सहन करावा लागला..मिळालेल्या माहितीनुसार, सकाळी सुमारे ७.३० वाजण्याच्या सुमारास नवीन कात्रज बोगद्यातून साताऱ्याकडे जाणाऱ्या लेनमध्ये एक कंटेनर तांत्रिक बिघाडामुळे बंद पडला. बोगद्यातील अरुंद मार्गामुळे मागील वाहतुकीचा वेग पूर्णपणे मंदावला आणि काही वेळातच वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या..ही वाहतूक कोंडी नवीन कात्रज बोगद्यापासून नवले पुलापर्यंत पसरली होती. चारचाकी वाहने, ट्रक, कंटेनर, एसटी बस तसेच दुचाकीस्वार मोठ्या प्रमाणात अडकून पडले. घटनेची माहिती मिळताच राष्ट्रीय महामार्ग प्रशासन आणि महामार्ग पोलिस घटनास्थळी तातडीने दाखल झाले. बंद पडलेला कंटेनर क्रेनच्या साहाय्याने रस्त्याच्या कडेला हलविण्यात आला. त्यानंतर वाहतूक टप्प्याटप्प्याने पूर्ववत करण्यात आली. काही वेळातच वाहतुकीचा वेग सुधारला आणि कोंडी कमी झाली..Pune-Satara Highway : आता पुणे ते सातारा 140 किमीचा प्रवास होणार सुरक्षित; राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने 'या' 3 टप्प्यांत तैनात केली विशेष यंत्रणा.या घटनेमुळे सकाळच्या गर्दीच्या वेळेत महामार्गावरील वाहतुकीवर मोठा परिणाम झाला. विशेषतः कार्यालयीन कर्मचारी, विद्यार्थी आणि लांब पल्ल्याच्या प्रवाशांना मोठा विलंब सहन करावा लागला. अनेकांनी सोशल मीडियावर वाहतूक कोंडीचे फोटो आणि व्हिडिओ शेअर करत प्रशासनाकडून अशा घटनांवर अधिक प्रभावी उपाययोजना करण्याची मागणी केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.