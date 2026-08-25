Pune Satara Highway: पुणे-सातारा महामार्गावर २५ ठिकाणी दुभाजकांची तोडफोड; व्यावसायिकांच्या मनमानीने रस्ता बनला मृत्यूचा सापळा

-महेंद्र शिंदे खेड शिवापूर : पुणे-सातारा महामार्गावर शिंदेवाडी ते खेड-शिवापूर टोलनाक्यादरम्यान (अंदाजे ७ ते ८ किमी) व्यावसायिकांनी केलेल्या मनमानीमुळे तब्बल २५ ठिकाणी दुभाजक तोडले आहेत. यामुळे महामार्ग मृत्यूचा सापळा बनला असून, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने या गंभीर प्रकाराकडे सोईस्कर काणाडोळा केल्याने नागरिकांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे..Unique Funeral: आजीच्या संघर्षमय आयुष्याला अनोखा निरोप, अंत्ययात्रेत बँडसह फटाक्यांची आतषबाजी; नाती झाल्या खांदेकरी.पुणे-सातारा महामार्गावर प्रवास करणे दिवसेंदिवस अधिक धोकादायक बनत चालले आहे. मुख्य मार्गावरील वाहतूक सुरळीत राहावी आणि अपघात टळावेत यासाठी बनवलेले दुभाजकच आता व्यावसायिकांच्या सोईसाठी तोडले जात आहेत. या तोडलेल्या भागांमधून वाहने अचानक मुख्य रस्त्यावर येत असल्याने वेगवान वाहनांना अडथळा निर्माण होतो. यामुळे गंभीर अपघातांची शक्यता बळावली आहे. स्थानिक नागरिक सातत्याने तक्रार करूनही प्रशासनाकडून कोणतीही ठोस कारवाई होत नसल्याने संताप व्यक्त होत आहे. दरम्यान, केवळ आश्वासनांवर विसंबून न राहता प्रशासनाने प्रत्यक्ष कारवाई करावी, अशी अपेक्षा नागरिक व्यक्त करत आहेत..महामार्गावर सरळ वेगात असताना तोडलेल्या दुभाजकातून अचानक एखादे वाहन बाहेर येते किंवा आत जाण्यासाठी थांबते. यामुळे इतर वाहनचालकांचा गोंधळ उडून गंभीर अपघात घडू शकतात. हे जीवघेणे प्रकार तातडीने बंद करावेत. - वैभव कसबे, वाहनचालक.या भागात तोडलेल्या दुभाजकांची पाहणी करण्यात येईल. त्यानुसार जे दुभाजक बेकायदेशीरपणे तोडलेले असतील ते बंद करण्यात येतील.- सचिनकुमार गौतम, प्रकल्प संचालक, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण.अशी आहे बेकायदा तोडफोडशिंदेवाडी ते खेड-शिवापूर(साताऱ्याच्या दिशेने) : १४ ठिकाणीखेड-शिवापूर ते शिंदेवाडी (पुण्याच्या दिशेने) : ११ ठिकाणीकोणी तोडले? : हॉटेल, पेट्रोल पंप, वाहन शोरूम आणि इतर व्यावसायिक..MPSC Success Story: ग्रामीण भागातील लेकीची मोठी झेप! सुप्रिया आडके MPSCतून राज्य कर निरीक्षकपदी; जिद्द अन् मेहनतीची यशोगाथा.महत्वाचे मुद्देदुभाजकाचे सिमेंट ब्लॉक काढून धोकादायक मार्ग तयार केले.अनेक ठिकाणी माती व मुरुमाचा भराव टाकून रस्ता बनवला.तोडलेल्या दुभाजकांमुळे सेवा रस्त्यांचे काँक्रिटीकरण अपूर्ण.सेवा रस्त्यावरून जाणाऱ्या स्थानिक नागरिकांना मोठा अडथळा. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.