Pune Law and Order : पुण्यात १४ दिवसांसाठी जमावबंदी, पुणे पोलिसांचा मोठा निर्णय, काय सुरू, काय बंद राहणार? जाणून घ्या

Pune Police Imposes Section 37 Restrictions : पुणे शहरात कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी पुणे पोलीस आयुक्तालयाने १४ दिवस जमावबंदीचा आदेश लागू केला आहे. हा आदेश २६ मे २०२६ पासून ते ८ जून २०२६ पर्यंत लागू राहणार आहे. या काळात कोणत्याही प्रकारचे आंदोलने, मोर्चे, आणि सभा घेण्यास प्रशासनाने पूर्णपणे बंदी घातली आहे..पुणे पोलीस विशेष शाखेच्या उपायुक्तांनी दिलेल्या माहितीनुसार, शहरात विविध राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना यांच्याकडून होणारे मोर्चे, धरणे, निदर्शने, बंद आणि उपोषण यामुळे तसेच अतिक्रमण हटाव कारवाईमुळे कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. त्याचबरोबर बकरी ईद आणि इतर सण-उत्सवांच्या पार्श्वभूमीवर सार्वजनिक शांतता आणि सुरक्षितता राखणे आवश्यक आहे, म्हणून हा १४ दिवसांचा आदेश काढण्यात आला आहे.. खालील कृत्ये करण्यास पूर्णपणे मनाई -कोणताही दाहक, स्फोटक किंवा ज्वलनशील पदार्थ बरोबर नेणे.-दगड, शस्त्रे, अस्त्रे, सोडावयाची अस्त्रे, फेकावयाची हत्यारे किंवा साधने बरोबर नेणे, जमा करणे किंवा तयार करणे.-भाले, तलवारी, दंड, काठ्या, बंदुका इत्यादी इजा करण्यासाठी वापरता येणारी कोणतीही वस्तू बरोबर नेणे.-कोणत्याही व्यक्तीचे फोटो, प्रतिकात्मक प्रेत, नेत्यांचे चित्र किंवा प्रतिमा यांचे प्रदर्शन किंवा दहन करणे.-मोठ्याने आक्षेपार्ह घोषणा देणे, सार्वजनिक टिका करणे, आक्षेपार्ह गाणी गाणे किंवा वाद्य वाजविणे.-शालीनता किंवा शिष्टाचाराच्या विरोधात असणारे चित्रे, चिन्हे, फलक किंवा वस्तू प्रदर्शित करणे.-सार्वजनिक नैतिकता किंवा सुरक्षिततेला धोका पोहोचवणारी भाषणे, आविर्भाव किंवा वस्तू प्रसारित करणे..पुणे पोलिसांनी नागरिकांना या आदेशाचे काटेकोरपणे पालन करण्याचे आवाहन केले आहे. कोणतीही मनाई मोडल्यास संबंधित व्यक्तीवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे..FAQs 1. हा आदेश किती दिवसांसाठी लागू आहे? 👉 हा आदेश 26 मे 2026 ते 8 जून 2026 पर्यंत लागू आहे.2. हा आदेश का लागू करण्यात आला? 👉 मोर्चे, आंदोलन, अतिक्रमण कारवाई आणि सणांच्या पार्श्वभूमीवर कायदा-सुव्यवस्था राखण्यासाठी.3. कोणत्या वस्तूंवर बंदी आहे? 👉 स्फोटक, ज्वलनशील पदार्थ, शस्त्रे, दगड, काठ्या आणि इजा करण्यासाठी वापरता येणाऱ्या वस्तूंवर बंदी आहे.4. सार्वजनिक घोषणा किंवा निदर्शने करता येतील का? 👉 नाही, आक्षेपार्ह घोषणा, गाणी किंवा सार्वजनिक टीका करण्यास मनाई आहे.5. नेत्यांचे फोटो किंवा प्रतिकात्मक दहन करता येईल का? 👉 नाही, अशा प्रकारच्या कृतींवर पूर्ण बंदी आहे.6. आदेश मोडल्यास काय होईल? 👉 संबंधित व्यक्तींवर कायदेशीर कारवाई केली जाईल.