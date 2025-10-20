Shaniwarwada Namaz Controversy : शनिवारवाड्याच्या वादावरून रूपाली ठोंबरेंचा खासदार मेधा कुलकर्णींसह पोलिसांना मोठा इशारा, म्हणाल्या...

पुण्यातील शनिवारवाड्यात काही महिलांनी नमाज पठण केल्याचा व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होतो आहे. यावरून आता मोठा वाद निर्माण झाला आहे. महत्त्वाचे म्हणजे यावरून महायुतीतील दोन पक्षही आमनेसामने आले आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्या रुपाली ठोंबरे यांनी खासदार मेधा कुलकर्णी यांच्यावर जोरदार टीका केली आहे. त्यामुळे या प्रकरणावरून महायुतीतील दोन पक्षात वादाची ठिणगी पडली की काय? अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरु आहे..नमाज पठणाचा व्हिडीओ व्हायरल झाल्यानंतर काल खासदार मेधा कुलकर्णी आणि पतित पावन संघटनेने शनिवार वाडा येथे आंदोलन केलं. यावेळ शनिवारवाडा पटांगणात असलेली मजार काढण्यात यावी, अशी मागणी या संघटनांकडून करण्यात आली. तसेच नमाज पठण करणाऱ्या महिलांवर गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणीही त्यांनी केली. पण याविरोधात आज राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्यावतीनेही शनिवारवाड्यासमोर आंदोलन करण्यात आलं..Shanivarwada Controversy : शनिवारवाड्यासमोर तणाव वाढला! 'त्या' व्हिडीओनंतर मेधा कुलकर्णींसह हिंदुत्त्ववादी कार्यकर्ते आक्रमक.यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या पक्षाच्या प्रवक्त्या रूपाली ठोंबरे पाटील यांनी खासदार मेधा कुलकर्णी यांच्यावर जोरदार टीका केली. रुपाली ठोंबरे पाटील म्हणाल्या, दिवाळीच्या शुभ मुहूर्तावर काल खासदार मेधा कुलकर्णी यांनी स्टंटबाजी केली. त्यांनी सणासुदीच्या दिवसांत हिंदू-मुस्लिम तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला मेधा कुलकर्णी यांनी खासदार असतानाही बेकायदेशीर कृत्य केलं आहे. त्यामुळे त्यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करावा या मागणीसाठी आम्ही आज आंदोलन करतो आहे, असं त्यांनी सांगितलं. .Kaneri Math Swami Controversy : 'कणेरी मठाच्या काडसिद्धेश्वर स्वामींना कर्नाटकात प्रवेश बंदी घाला'; लिंगायत संघटनेची मागणी, काय आहे प्रकरण?.यावेळी बोलताना रुपाली पाटील ठोंबरे यांनी मेधा कुलकर्णीसह पोलिसांनाही इशारा दिला. शनिवारवाडा मराठा सम्राट पेशवे यांचं मुख्यालय होतं. त्यातील मजार १९३६ मध्ये पुरातत्व विभागाने नोंद केलेली आहे. पुण्यात अनेक वर्षापासून हिंदू,मुस्लिम, शिख आणि विविध धर्मीय राहत आहेत. त्या शहरातील वातावरण बिघडवण्याचा प्रयत्न करत आहे. हा शनिवार वाडा मेधाताईंच्या बापाचा नसून आमच्या बापाचा म्हणजे छत्रपती शिवाजी महाराजांचा आहे, असं त्या म्हणाल्या. तसेच जर मेधा कुलकर्णी यांच्यावर गुन्हा दाखल तर मेधा ताईसह पोलिसांना कोर्टात खेचू, असं त्या म्हणाल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.