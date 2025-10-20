पुणे

Shaniwarwada Namaz Controversy : शनिवारवाड्याच्या वादावरून रूपाली ठोंबरेंचा खासदार मेधा कुलकर्णींसह पोलिसांना मोठा इशारा, म्हणाल्या...

Pune Political Clash over Namaz Video : शनिवारवाडा प्रकरणावरून राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्या रुपाली ठोंबरे यांनी खासदार मेधा कुलकर्णी यांच्यावर जोरदार टीका केली आहे. यावरून मोठा वाद निर्माण झाला आहे. त्यामुळे या प्रकरणावरून महायुतीतील दोन पक्षात वादाची ठिणगी पडली की काय? अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरु आहे.
Pune Political Clash over Namaz Video

Pune Political Clash over Namaz Video

esakal

Shubham Banubakode
Updated on

पुण्यातील शनिवारवाड्यात काही महिलांनी नमाज पठण केल्याचा व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होतो आहे. यावरून आता मोठा वाद निर्माण झाला आहे. महत्त्वाचे म्हणजे यावरून महायुतीतील दोन पक्षही आमनेसामने आले आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्या रुपाली ठोंबरे यांनी खासदार मेधा कुलकर्णी यांच्यावर जोरदार टीका केली आहे. त्यामुळे या प्रकरणावरून महायुतीतील दोन पक्षात वादाची ठिणगी पडली की काय? अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरु आहे.

Loading content, please wait...
shaniwarwada
shaniwar wada

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com