Shirur Leopard Attack : ‘साहेब, डोळ्यांदेखत आमचा पोटचा गोळा नेला...’ उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडून पीडितांचे सांत्वन

कवठे येमाई : शिरूर तालुक्यातील पिंपरखेड व जांबूत परिसरात अवघ्या वीस दिवसांत बिबट्याच्या हल्ल्यात तिघांचा बळी गेला. या दुर्दैवी घटनांमध्ये जीव गमावलेल्या शिवन्या शैलेश बोंबे (वय साडेपाच), भागूबाई रंगनाथ जाधव (वय ७०) व रोहन विलास बोंबे (वय १३) या पीडित कुटुंबीयांची गुरुवारी (ता. ६) उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पिंपरखेड येथे भेट घेत सांत्वन केले..रोहन याचे वडील विलास बोंबे यांच्या खांद्यावर हात ठेवत आधार दिला. त्यांच्या घरात जाऊन घरची पाहणी केली व कुटुंबीयांना धीर देत घरासाठी मदत करणार असल्याचे सांगितले.'साहेब, आमचा पोटचा गोळा गेला...आभाळ फाटलंय ओ साहेब आभाळ फाटलंय...लेकरांसाठी आम्ही जगतो आणि त्याच लेकरांना आमच्या डोळ्यादेखत बिबट्या ओढून घेऊन जातोय...आता आम्ही कशासाठी जगू?'' अशा व्यथित शब्दांनी उपस्थितांचे व उपमुख्यमंत्री शिंदे यांचे डोळे पाणावले. .Solapur Crime : बार्शीत दारु पिण्यास पैसे दिले नाहीत म्हणून डोक्यात दारुच्या बाटल्या फोडल्या. दोघांविरोधात गुन्हा दाखल!.त्यांनी वनविभागाच्या अधिकाऱ्यांना स्पष्ट सूचना देत सांगितले, ''यापुढे बिबट्याच्या हल्ल्यात आणखी एकही जीव जाणार नाही, याला प्राधान्य द्या. आवश्यक त्या सर्व उपाययोजना करा आणि हा संपूर्ण परिसर बिबटमुक्त करा. शासन सर्वतोपरी मदत करेल.''.'आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेणार'रोहन बोंबे याच्या मृत्यूनंतर संतप्त नागरिकांनी वनविभागाचे वाहन व कार्यालय जाळले होते. तसेच, बेल्हे- जेजुरी महामार्ग व पुणे- नाशिक महामार्गावर रास्ता रोको आंदोलन केले होते. याबाबत दाखल झालेले सर्व गुन्हे मागे घेतले जातील, असे आश्वासन उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिले.