पुणे

Shirur Leopard Attack : ‘साहेब, डोळ्यांदेखत आमचा पोटचा गोळा नेला...’ उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडून पीडितांचे सांत्वन

Deputy CM Visits Leopard Attack Victims : शिरूर तालुक्यातील पिंपरखेड व जांबूत परिसरात २० दिवसांत बिबट्याच्या हल्ल्यात जीव गमावलेल्या तिघांच्या कुटुंबाचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांत्वन केले आणि वनविभागाला तातडीने कठोर उपाययोजना करून परिसर बिबट्यामुक्त करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले.
Deputy CM Visits Leopard Attack Victims

Deputy CM Visits Leopard Attack Victims

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कवठे येमाई : शिरूर तालुक्यातील पिंपरखेड व जांबूत परिसरात अवघ्या वीस दिवसांत बिबट्याच्या हल्ल्यात तिघांचा बळी गेला. या दुर्दैवी घटनांमध्ये जीव गमावलेल्या शिवन्या शैलेश बोंबे (वय साडेपाच), भागूबाई रंगनाथ जाधव (वय ७०) व रोहन विलास बोंबे (वय १३) या पीडित कुटुंबीयांची गुरुवारी (ता. ६) उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पिंपरखेड येथे भेट घेत सांत्वन केले.

Loading content, please wait...
pune
attack
Leopard
shirur
Eknath Shinde

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com