Pune News : ‘माझा रोहन मला पुन्हा द्या...’ मृत्यू झालेल्या मुलाच्या आईचा टाहो; ४२ तासांनंतर अंत्यसंस्कार

टाकळी हाजी : ''साहेब, आम्हाला मदत नको...माझा रोहन खूप हुशार होता, मला पुन्हा द्या तो! अशा किती बाळांच्या बळींची अजून वाट पाहताय तुम्ही? माझ्या रोहनचा काय दोष होता ओ?'' असा आर्त टाहो रोहन बोंबे याची आई माधुरी यांनी मंगळवारी (ता. ४) अंत्यसंस्कारावेळी फोडला आणि उपस्थितांच्या डोळ्यांत अश्रूंचा बांध फुटला..पिंपरखेड (ता. शिरूर) येथे बिबट्याच्या हल्ल्यात रविवारी (ता. २) मृत्यू झालेल्या १३ वर्षांचा शालेय विद्यार्थी रोहन विलास बोंबे याच्या मृतदेहावर तब्बल ४२ तासांनंतर मंगळवारी अंत्यसंस्कार करण्यात आले. संपूर्ण गावात हळहळ आणि संतापाचे वातावरण पसरले होते. शेतकरी असलेल्या विलास बोंबे यांच्या दोन मुलांपैकी धाकटा रोहन हा शाळेत हुशार, अभ्यासात पुढे होता. भविष्यात काहीतरी मोठं होईल, अशी घरच्यांची स्वप्नं होती. पण, बिबट्याच्या एका झडपीनं त्या साऱ्या स्वप्नांवर काळाने झडप घातली. बोंबे कुटुंबावर दु:खाचा डोंगर कोसळला. ही बातमी गावभर वाऱ्यासारखी पसरली आणि परिसरातील नागरिकांनी जांबूत, पिंपरखेडसह बेट भागात बंद पाळत ठिकठिकाणी रास्ता रोको आंदोलन केले..Crime News: तू बिडी का प्यायलास? बायकोने नवऱ्याला असलं मारलं की तो मेलाच.. मेल्यानंतरही घातल्या लाथा, शेजाऱ्यांनी शूट केला व्हिडिओ.दरम्यान, १२ ऑक्टोबरला शिवन्या शैलेश बोंबे (वय ५) या बालिकेचा; तर २२ ऑक्टोबरला भागूबाई जाधव या ज्येष्ठ महिलेचा मृत्यू झाला. त्याच्या अकराव्याच दिवशी रोहन याचा मृत्यू झाला. या सलग घटनांमुळे गावकऱ्यांचा संताप शिगेला पोहोचला आहे. अनेक वेळा वनविभाग व प्रशासनाकडून केवळ आश्वासने, पण प्रत्यक्ष कृती शून्य, अशी ग्रामस्थांची तक्रार आहे. संतप्त नागरिकांनी मंचर येथेही रास्ता रोको आंदोलन केले. शेवटी जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी, पोलिस अधीक्षक संदीपसिंह गिल यांनी घटनास्थळी भेट देण्याचे आश्वासन दिल्यानंतर ग्रामस्थांनी अंत्यविधीस मान्यता दिली..बिबट्या रोजच वस्तीवर येतोय. आमच्या घराजवळ पिंजरा लावला आहे, पण त्यात खाद्य ठेवलेले नाही. गेल्या चार दिवसांपासून आम्ही वनविभागाला सांगतो आहोत, तरी कोणीही लक्ष देत नाही.- शैलेश बोंबे, शिवन्याचे वडील.शिवन्याची घटना १२ ऑक्टोबरला घडली. त्यानंतर अजून दोन निरपराध जीव गेले, तरी वनमंत्री येत नाहीत. पुढारी रील्सस्टार झालेत, आमच्या दुःखाचं कुणालाच काही सोयरसुतक नाही.- दिव्या शैलेश बोंबे, शिवन्याची आई.