Pune News : ‘माझा रोहन मला पुन्हा द्या...’ मृत्यू झालेल्या मुलाच्या आईचा टाहो; ४२ तासांनंतर अंत्यसंस्कार

Mother's Anguished Plea During Funeral Rites : शिरूर तालुक्यातील पिंपरखेड येथे बिबट्याच्या हल्ल्यात मृत्यू झालेल्या हुशार विद्यार्थी रोहन बोंबे (वय १३) याच्या अंत्यसंस्कारावेळी आई माधुरी यांनी आर्त टाहो फोडल्याने हळहळ व्यक्त झाली, तर तीन सलग बळींमुळे संतप्त ग्रामस्थांनी ४२ तासांनंतर जिल्हाधिकारी आणि पोलीस अधीक्षकांच्या आश्वासनानंतर अंत्यसंस्कारास मान्यता दिली.
टाकळी हाजी : ‘‘साहेब, आम्हाला मदत नको...माझा रोहन खूप हुशार होता, मला पुन्हा द्या तो! अशा किती बाळांच्या बळींची अजून वाट पाहताय तुम्ही? माझ्या रोहनचा काय दोष होता ओ?’’ असा आर्त टाहो रोहन बोंबे याची आई माधुरी यांनी मंगळवारी (ता. ४) अंत्यसंस्कारावेळी फोडला आणि उपस्थितांच्या डोळ्यांत अश्रूंचा बांध फुटला.

