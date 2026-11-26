पुणे : पुण्यातील शिवाजीनगर जिल्हा व सत्र न्यायालयाच्या आवाराबाहेर बुधवारी (२५ नोव्हेंबर) मंदार किवळे याच्यावर भरदिवसा गोळीबार आणि कोयत्याने जीवघेणा हल्ला झाल्याने संपूर्ण शहर हादरले. या घटनेमुळे पोलिसांच्या कार्यशैलीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत असतानाच, तब्बल ४२ वर्षांपूर्वी याच शिवाजीनगर कोर्टाच्या आवारात घडलेल्या एका तंतोतंत घटनेची आठवण पुन्हा ताजी झाली आहे. ही घटना होती बाळकृष्ण ऊर्फ बाळू आंदेकर याच्या हत्येची, ज्यातून पुण्यातील कुख्यात टोळीयुद्धाचा जन्म झाला होता..१७ जुलै १९८४ रोजी कोर्टाच्या आवारात रचला होता सापळापुण्यातील रक्तरंजित टोळीयुद्धाची सुरुवात बाळू आंदेकर आणि प्रमोद माळवदकर यांच्यातील वादातून झाली. सुरुवातीला दोघांची एकच टोळी होती; मात्र १९८० च्या दशकात मतभेदांमुळे प्रमोद माळवदकर वेगळा झाला आणि दोन्ही टोळ्यांमध्ये वर्चस्वाची लढाई सुरू झाली. या संघर्षात आंदेकर टोळीने प्रमोद माळवदकरच्या वडिलांचा खून केला. त्याचाच बदला घेण्यासाठी माळवदकर टोळीने शिवाजीनगर कोर्टाच्या आवारात सापळा रचला..26/11 Mumbai Attack 18th Anniversary : लाठी घेऊन कसाबच्या गोळ्या अंगावर झेलणारे तुकाराम ओंबळे अन् 'ती' ६० तासांची काळी रात्र! १८ वर्षांनंतरही मुंबईच्या जखमा ताज्या; तहव्वुर राणाच्या प्रत्यार्पणानंतर कुठवर पोहोचला न्याय?.१७ जुलै १९८४ रोजी एका खटल्याच्या सुनावणीसाठी बाळू आंदेकर शिवाजीनगर जिल्हा व सत्र न्यायालयाच्या आवारात आला होता. भरदिवसा न्यायालय परिसरातच प्रमोद माळवदकर आणि त्याच्या सहा ते सात साथीदारांनी तलवारी व धारदार शस्त्रांनी बाळू आंदेकरवर हल्ला चढवला, ज्यात त्याचा जागीच मृत्यू झाला..AI जगाला हादरवणाऱ्या दोन 'पाटलां'ची जोरदार चर्चा! राहुल पाटील आणि यश पाटील कोण आहेत? जाणून घ्या नेमकी कहाणी!.१० वर्षे भडकलेले गँगवॉर अन् प्रमोद माळवदकरचा एन्काउंटरबाळू आंदेकरच्या हत्येनंतर पुण्यातील दोन्ही टोळ्यांमध्ये तब्बल एक दशक भीषण गँगवॉर सुरू राहिले, ज्यात ६ गुंड मारले गेले. अखेर १९ नोव्हेंबर १९९७ रोजी पहाटे काळेवाडी येथे पुणे गुन्हे शाखेच्या पथकाने चकमकीत (Encounter) प्रमोद माळवदकरचा खात्मा केला; या चकमकीत तत्कालीन पोलीस उपनिरीक्षकाच्या दंडाला गोळी चाटून गेल्याने ते जखमी झाले होते..मूळ संविधानात दडलाय भारताचा ५ हजार वर्षांचा इतिहास! पाहा छत्रपती शिवाजी महाराज ते प्रभू श्रीरामांपर्यंतची दुर्मिळ चित्रे.प्रमोद माळवदकरच्या मृत्यूनंतर माळवदकर टोळी जवळपास संपुष्टात आली; तर दुसरीकडे आंदेकर टोळीने नाना पेठ परिसरात आपले वर्चस्व निर्माण करत पुढे राजकीय वाटचाल केली. आता मंदार किवळेवर झालेल्या हल्ल्याच्या निमित्ताने पुण्यातील चार दशकांपूर्वीच्या त्या रक्तरंजित इतिहासाची चर्चा पुन्हा एकदा रंगली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.