पुण्यातील शिवाजीनगर न्यायालय परिसरात बुधवारी भरदिवसा मंदार मारुती किवळे याच्यावर गोळीबार आणि कोयत्याने वार करून जीवघेणा हल्ला करण्यात आला. या प्रकरणी शिवाजीनगर पोलीस ठाण्यात नऊ जणांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. हल्लेखोरांनी शुभम चव्हाणच्या हत्येचा बदला घेत असल्याचे म्हणत मंदारवर हल्ला केल्याची माहिती त्याने पोलिसांना दिलेल्या जबाबातून समोर आली आहे. सध्या मंदार किवळे याच्यावर ससून रुग्णालयात उपचार सुरू असून पोलिसांनी त्याचा जबाब नोंदवला आहे..मंदार किवळे हा शुभम चव्हाण हत्या प्रकरणातील आरोपी आहे. बुधवारी या प्रकरणाची शिवाजीनगर न्यायालयात तारीख होती. त्यामुळे तो मित्र योगेश ढोरे आणि महेश लोंढे व कपिल जुनघरे यांच्यासोबत न्यायालयात आला होता. न्यायालयाचे काम संपल्यानंतर तो गेट क्रमांक चारमधून बाहेर पडला. त्याचा मित्र सागर माने रिक्षा घेऊन त्याला घेण्यासाठी आला होता. दुपारी साडेबारा वाजण्याच्या सुमारास मंदार रिक्षाकडे जात असताना ओंकार उर्फ बाच्या संतोष पवार आणि प्रथमेश महादेव येनपुरे यांच्यासह काही जणांनी त्याला घेरले..Pune Court Koyta Attack: पुणे पोलीस आयुक्तांना थेट कोर्टात बोलावलं; मुख्यमंत्र्यांचीही नाराजी, पोलीस दलात मोठ्या फेरबदलांची शक्यता.मंदारने जबाबात म्हटलं की, ओंकार पवारने घेरल्यानंतर 'तूच शुभम चव्हाणचा मारेकरी आहेस ना?' असे विचारले. त्यानंतर देशी कट्ट्यातून गोळी झाडली. झटापटीत ही गोळी मांडीला लागली. तेव्हा कट्टा हिसकावण्याचा प्रयत्न करत असताना दुसरी गोळी झाडण्यात आली. ती माझ्या डाव्या हाताला लागली. यानंतर स्वतःचा जीव वाचवण्यासाठी पळालो पण हल्लेखोरांनी पाठलाग केला..रस्त्याकडेला असलेल्या दुकानाजवळ पडला असताना हल्लेखोरांनी कोयत्याने मंदारवर वार केले. मंदारने तेव्हा दोन्ही हात डोक्यावर धरल्याने त्याच्या हातांवर वार झाले. यात दोन्ही हात तुटले आहेत. डोक्यावर आणि मानेवरही गंभीर जखमा झाल्या. यावेळी एक जण मोबाईलवरून 'यांच्या कोयत्यात ये आणि त्याच्या डोक्यात टाक' असे ओरडत असल्याचे मंदारने जबाबात सांगितले..हल्लेखोर निघून जाताना 'शुभम दादा तुझ्या वधाचा बदला आम्ही घेतला आहे. आम्ही कात्रजचे राजे आहोत' असे ओरडत होते. या हल्ल्यात मंदारच्या दोन्ही हातांना गंभीर दुखापत झाली आहे. हातांना दुखापत झाल्यामुळे त्याला जबाबावर सही करता आली नाही. त्यामुळे पोलिसांनी त्याच्या उजव्या पायाच्या अंगठ्याचा ठसा घेतला. सध्या गंभीर प्रकृती असलेल्या मंदारवर ससून रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.