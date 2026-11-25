पुणे : पुण्यातील शिवाजीनगर जिल्हा व सत्र न्यायालयाच्या गेट क्रमांक ४ बाहेर भरदिवसा झालेल्या गोळीबार आणि कोयत्याच्या हल्ल्यात गंभीर जखमी झालेला मंदार मारुती किवळे याची प्रकृती अत्यंत चिंताजनक आहे. ससून सर्वोपचार रुग्णालयाचे अधिष्ठाते डॉ. यल्लप्पा जाधव यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मंदारवर अतिदक्षता विभागात उपचार सुरू असून, "पुढचे ७२ तास अत्यंत महत्त्वाचे आहेत," असे डॉक्टरांनी स्पष्ट केले आहे..शरीरावर नेमक्या कोणत्या जखमा?डॉ. यल्लप्पा जाधव यांनी मंदार किवळेच्या प्रकृतीबाबत सविस्तर वैद्यकीय माहिती दिली आहे :दोन्ही हातांना गंभीर दुखापत: हल्लेखोरांनी केलेल्या कोयत्याच्या सपासप वारांमुळे त्याच्या दोन्ही हातांना गंभीर इजा व फ्रॅक्चर झाले आहे; तसेच हल्ल्यात एक हात मनगटापासून वेगळा झाल्याचेही समोर आले आहे.डोक्याला फ्रॅक्चर आणि रक्तस्राव: डोक्याच्या मागील बाजूच्या हाडाला (Skull base) फ्रॅक्चर झाले असून, शरीरातून मोठ्या प्रमाणात रक्तस्राव झाला आहे. मेंदूत अंतर्गत रक्तस्राव झाला आहे का, याचीही डॉक्टर तपासणी करत आहेत.गोळी घासून गेल्याच्या खुणा: त्याच्या उजव्या हातावर आणि पाठीवर गोळी घासून गेल्याच्या जखमा आढळून आल्या आहेत..26/11 Mumbai Attack 18th Anniversary : लाठी घेऊन कसाबच्या गोळ्या अंगावर झेलणारे तुकाराम ओंबळे अन् 'ती' ६० तासांची काळी रात्र! १८ वर्षांनंतरही मुंबईच्या जखमा ताज्या; तहव्वुर राणाच्या प्रत्यार्पणानंतर कुठवर पोहोचला न्याय?. जामिनावर सुटल्यानंतर पहिल्याच तारखेला हल्लाबुधवारी (२५ नोव्हेंबर) दुपारी सुमारे १२.३० ते १ च्या सुमारास मंदार किवळे न्यायालयातील तारखेसाठी आला होता. २० एप्रिल २०२५ रोजी कात्रजमधील संतोष नगर येथे झालेल्या शुभम सुभाष चव्हाण खून प्रकरणात तो आरोपी असून, काही दिवसांपूर्वीच जामिनावर तुरुंगातून बाहेर आला होता. .Meta Congress Meeting Controversy : 'मेटा भाजप का बेटा', मेटा-काँग्रेस बैठकीत जोरदार खडाजंगी! राहुल गांधींच्या पोस्टवर निर्बंध येत असल्याचा काँग्रेसचा आरोप; भारतीय कायद्यांचे पालन करत असल्याचे मेटाचे स्पष्टीकरण.वकिलांशी बोलून कोर्टाबाहेर पडताच दुचाकीवरून आलेल्या ६ ते ७ हल्लेखोरांनी त्याचा पाठलाग करून गोळीबार आणि कोयत्याने जीवघेणा हल्ला केला. पोलिसांनी घटनास्थळावरून दोन पिस्तुले आणि मॅगझिन जप्त केले असून, या प्रकरणी पाच आरोपींना ताब्यात घेण्यात आल्याचे समोर आले आहे..पुण्यातील सुरक्षा व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्हन्यायालयाच्या आवारात भरदिवसा झालेल्या या रक्तरंजित घटनेनंतर खासदार सुप्रिया सुळे, खासदार अमोल कोल्हे आणि काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी पुण्यातील कायदा व सुव्यवस्थेवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. तर उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी आरोपींना सोडणार नसल्याचा इशारा दिला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.