Pune Crime News: पुण्यातील शिवाजीनगर न्यायालयाच्या प्रवेशद्वार क्रमांक ४ जवळ गोळीबार आणि कोयत्याने हल्ला केल्याची धक्कादायक घटना घडली. काही वेळापूर्वी घडलेल्या या प्रकारामुळे न्यायालय परिसरात एकच खळबळ उडाली. हल्लेखोरांनी गोळीबार केल्यानंतर एका व्यक्तीवर कोयत्याने वार केले. या हल्ल्यात संबंधित व्यक्तीचे दोन्ही हात छाटले गेल्याची माहिती समोर आली आहे..घटनास्थळी पोलिसांची धावघटनेची माहिती मिळताच पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले. न्यायालयाबाहेर नागरिकांची मोठी गर्दी जमली असून परिसरात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. हा गोळीबार नेमका कोणत्या कारणातून झाला, याबाबत अद्याप स्पष्ट माहिती मिळालेली नाही..दोन दिवसांपूर्वी न्यायालयाला धमकीदरम्यान, दोन दिवसांपूर्वीच पुणे न्यायालयाला उडवून देण्याची धमकी मिळाली होती. त्यानंतर आता न्यायालयाच्या प्रवेशद्वाराजवळच गोळीबार आणि कोयत्याने हल्ला झाल्याने कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. या घटनेमुळे न्यायालय परिसरात नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण असून, पोलीस पुढील तपास करत आहेत..Pune Crime: बारामतीत अल्पवयीन विद्यार्थिनीवरील लैंगिक अत्याचार प्रकरणी शिक्षकाला २० वर्षांची शिक्षा; ४५ हजारांचा दंड.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.