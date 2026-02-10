पुण्यात १५ वर्षीय मुलीची घरातच प्रसूती, नाळ स्वत:च कापली अन् बाळ खिडकीत ठेवलं; वर्षभरापासून अत्याचार, एकावर गुन्हा दाखल

Pune 15 year old girl Gives Birth Accused Booked पुण्यात एका १५ वर्षांच्या मुलीनं घरातच बाळाला जन्म दिल्याच्या घटनेनं खळबळ उडाली आहे. इतकंच नाही तर मुलीने स्वत:च बाळाची नाळ कापली आणि त्याला खिडकीत ठेवलं होतं अशीही माहिती समोर येतेय. दरम्यान, मुलीची तब्येत बिघडल्यानंतर तिला आणि बाळाला रुग्णालयात दाखल केलं आहे. दोघांवरही उपचार सुरू असून या प्रकरणी तिच्यावर अत्याचाराच्या आरोपावरून एका विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. .याबाबत मिळालेली माहिती अशी की, एका आरोपीच्या विरोधात अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार केल्याप्रकरणी समर्थ पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. मुलीच्या मोठ्या बहिणीने घडलेल्या प्रकारानंतर पोलिसात फिर्याद दाखल केलीय. आदिल फारुख शेख (रा. गोल्डन सिटी बिल्डिंग, न्यू नाना पेठ) याच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. ही घटना मार्च २०२५ ते ३१ जानेवारी २०२६ या कालावधीत घडल्याचे फिर्यादीत नमूद केले आहे..Pune News: पुण्यात लाचखोर आरटीओ अधिकाऱ्याला पदोन्नती; कोट्यवधींचे घबाड सापडूनही पायघड्या,‘पारदर्शक’ कारभारावर प्रश्नचिन्ह!.पीडितेची बहीण ३१ जानेवारीला सकाळी साडेअकराच्या सुमारास माहेरी आईकडे आली होती. तेव्हो घराचा दरवाजा आतून बंद असल्याचं दिसलं. दरवाजा ठोठावल्यानंतरही तो उघडला जात नव्हता. शेवटी पीडितेचा भाऊ घरी आला. त्याने हाक मारल्यानंतर लहान बहिणीनं घराचा दरवाजा उघडताच सर्वांच्याच पायाखालची जमीन सरकली. घरात फरशीवर सगळीकडे रक्ताचे डाग दिसत होते..घरात प्रवेश करताच खिडकीजवळ एक नवजात बाळ दिसून आलं. तर बहिणीचे कपडेही रक्ताने माखलेले होते. नेमकं काय घडलंय आणि कसं याबाबत भावाने पीडित बहिणीला विश्वासात घेऊन विचारणा केली. त्यावेळी घरातच माझी प्रसूती झाली असं सांगितलं. तर बाळाची नाळही स्वत:च कापल्याची माहिती दिली. पीडित मुलीसोबत आदिल शेख याचं वर्षभरापासून संबंध होते. त्यातूनच पीडित मुलगी गर्भवती राहिली आणि तिने एका बाळाला जन्म दिला. दरम्यान, या घटनेने अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत. मुलीने एका बाळाला जन्म देईपर्यंत ही बाब कुटुंबियांच्या लक्षात कशी आली नाही? मुलीला त्रास झाल्याचं किंवा ती गर्भवती असल्याचं कसं समजलं नाही? याचा तपास आता पोलीस करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.